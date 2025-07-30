Verónica Castro

¿Verónica Castro regresará a la actuación?: dice que "no tiene la edad" para "salir adelante"

La querida actriz se sinceró sobre su sentir ante la idea de volver a la televisión, al cine o al teatro. Ella reconoció que no tiene “la edad ni la energía para salir adelante” y volver a trabajar un mal proyecto.

Por:Dayana Alvino
Video Verónica Castro responde por qué no quiere volver a la actuación

Verónica Castro habló del futuro de su carrera artística a sus 72 años tras llevar tiempo alejada de la actuación.

La también cantante apareció en la pantalla por última vez gracias a la película ‘Cuando sea joven’, en la que interpretó a una viuda que vive una inusual experiencia.

¿Verónica Castro volverá a la actuación?

Siendo una de las artistas a las que el público extraña, Verónica Castro finalmente abordó la posibilidad de volver a actuar.

“Dejé un muy buen trabajo, dejé una muy buena imagen, dejé un muy buen sabor de boca, también para mí y creo que sería incorrecto de mi parte regresar para hacer algo que no estuviera bien o a hacer las mismas cosas, para repetir y que fuera como un refrito mal hecho”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos.

“Ya creo que no tengo la edad ni la energía para salir adelante y volverlo a trabajar, entonces, no quiero decir mentiras, pero claro que sí para mí fue un sueño todo lo que sucedió, un sueño precioso que lo viví y lo gocé, y yo creo que no regresaría”, agregó.

Aunque en esta declaración expresó su negativa, la intérprete de ‘Macumba’ pareció reflexionarlo, ya que posteriormente aseveró que sí volvería.

“Ah, no, pues si hay chamba, se hace”, enunció ante la cámara del programa ‘Todo para la mujer’, de Maxine Woodside.

¿Qué personaje le gustaría encarnar a Verónica Castro?

Ya con la idea de que es viable que trabaje para algún proyecto en televisión, cine o teatro, Verónica Castro compartió qué papeles desea encarnar.

“Pues yo creo que si toman como estoy y como soy, una abuela, a lo mejor sí me aventaría”, aseveró a ‘Sale el sol’.

“Algo más tranquilo, más ecuánime porque ya, una abuela locochona quise serlo, una abuela muy reventada también lo quise ser, pero ya no me dio para portarme mal, entonces, todo lo que quieran, un poquito con más de paz, con muchísimo gusto”, sumó.

A Televisa Espectáculos ella confesó que “extraña”, “disfrutó” y le “gusta” todo de su vida pasada en los escenarios.

“Pero extrañarlo nada más como un recuerdo, pero fue todo tan bello y todo lo viví tan intensamente que no te puedo decir que lo sufro”, afirmó.

