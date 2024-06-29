Verónica Castro reaparece tras ser hospitalizada: esto se sabe sobre su salud

Video Ex de Yolanda Andrade ventila que la presentadora y ‘Vero’ Castro “hablan todavía”: “Todo es show”

La salud de Verónica Castro preocupó la noche del 28 de junio cuando trascendió que había sido hospitalizada de emergencia. Sin embargo, su hijo Michel Castro puso un alto a las especulaciones y aclaró el estado de su madre.

A través de un mensaje de texto, el productor informó a Televisa Espectáculos que su progenitora ya estaba en casa convaleciente.

"Ya está en su casa, todo bien; fue una operación sencilla de hombro. Muchas gracias por su preocupación".

Más tarde la actriz reaccionó ante el revuelo que causó la noticia.

Televisa Espectáculos informa sobre la salud de Verónica Castro. Imagen Televisa Espectáculos/X

El mensaje de Verónica Castro

La noche del 28 de junio la actriz reaccionó en un hilo de una de sus seguidoras con las que comparte comentarios de la retransmisión de la telenovela 'Pueblo chico, infierno grande', la cual protagonizó en 1997 junto a Juan Soler, ahí informó que estaba "muy bien".

"Perdón, puedo contestar uno solo buenas noches. Me operaron de mi hombro, estoy muy bien, voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón", escribió en redes.

Verónica Castro habla sobre su salud. Imagen Verónica Castro/X

