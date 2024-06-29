Verónica Castro reaparece tras ser hospitalizada: esto se sabe sobre su salud
Tras darse a conocer que la actriz había sido hospitalizada, su hijo Michel Castro habló sobre su estado de salud y más tarde Verónica Castro reapareció con un breve mensaje en redes sociales.
La salud de Verónica Castro preocupó la noche del 28 de junio cuando trascendió que había sido hospitalizada de emergencia. Sin embargo, su hijo Michel Castro puso un alto a las especulaciones y aclaró el estado de su madre.
A través de un mensaje de texto, el productor informó a Televisa Espectáculos que su progenitora ya estaba en casa convaleciente.
"Ya está en su casa, todo bien; fue una operación sencilla de hombro. Muchas gracias por su preocupación".
Más tarde la actriz reaccionó ante el revuelo que causó la noticia.
El mensaje de Verónica Castro
La noche del 28 de junio la actriz reaccionó en un hilo de una de sus seguidoras con las que comparte comentarios de la retransmisión de la telenovela 'Pueblo chico, infierno grande', la cual protagonizó en 1997 junto a Juan Soler, ahí informó que estaba "muy bien".
"Perdón, puedo contestar uno solo buenas noches. Me operaron de mi hombro, estoy muy bien, voy a tratar de ver el final, las quiero con todo mi corazón", escribió en redes.
La salud de Verónica Castro
Aunque su hijo Michel y la misma estrella de las telenovelas informaron que fue una cirugía "sencilla" del hombro, se sabe que desde hace 20 años Verónica Castro enfrenta secuelas en la columna vertebral tras caerse de un elefante en un reality show.