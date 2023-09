Así luce el hijo de Verónica Castro con el que Yolanda Andrade tuvo una "hija": ¿quién es su papá?

“ Viene el segundo embarazo. Feliz porque estaba acompañada… De repente dijo que nos casábamos. Después dijo 'mi mamá no quiere que me case'. Respondí 'no te cases ¿quién te dijo que te casarás?'. Entonces, se canceló eso de la boda. Le dije 'nunca te pedí casarte. A mí lo del matrimonio no me interesa porque me puedo mantener sola. No necesito un hombre para que me dé de comer o pague mis gastos’”, sentenció Verónica Castro.