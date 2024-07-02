Verónica Castro

Verónica Castro da detalles sobre su estado de salud: "Es complicado, había que operar"

La actriz encendió las alarmas el 28 de junio cuando trascendió que había sido hospitalizada. Aunque ella y su hijo Michel Castro explicaron que estaba "bien", ahora Verónica da detalles de lo que sucedió.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ex de Yolanda Andrade ventila que la presentadora y ‘Vero’ Castro “hablan todavía”: “Todo es show”

Verónica Castro rompió el silencio sobre su salud, luego de que trascendiera la noche del 28 de junio que había sido hospitalizada en la Ciudad de México. Aunque la actriz y su hijo Michel explicaron que fue sometida a una cirugía en el hombro, este 2 de julio la actriz dio los pormenores.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

PUBLICIDAD

Más sobre Verónica Castro

Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
2 mins

Cristian dice si golpeó a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

Univision Famosos
Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”
0:59

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”

Univision Famosos
"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro
2 mins

"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Univision Famosos
Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio
1:23

Actor de Rosa Salvaje vive en situación de calle: lanza mensaje de auxilio

Univision Famosos
Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes
0:57

Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes

Univision Famosos
Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo
1 mins

Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo

Univision Famosos
Vero Castro explota cuando le mencionan a Yolanda Andrade: la captan con oxígeno
0:54

Vero Castro explota cuando le mencionan a Yolanda Andrade: la captan con oxígeno

Univision Famosos
Verónica Castro le dice "vividor" a exnovio y él así se defiende
0:59

Verónica Castro le dice "vividor" a exnovio y él así se defiende

Univision Famosos
Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"
2 mins

Verónica Castro reconoce que por su vejez "necesita que alguien la cuide"

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte
2 mins

Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte

Univision Famosos

La actriz relató que sentía un dolor “medio raro en el hombro” y como “el hombro es medio pesado porque tiene muchos filamentos, huesitos, muchas articulaciones y entonces es complicado, entonces pues había que operar”, explicó vía telefónica en el programa ‘Ventaneando’.

La protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que todo estuvo internada un día.

“En la mañana fue la primera intervención, que las dos fueron anestesias generales, y la segunda ya por la tarde. Ya por la noche salí, fue rápido todo”, señaló.

El origen de su problema en el hombro

Verónica Castro explicó que la dolencia es una secuela de la caída del elefante que tuvo hace 20 años cuando fue la presentadora de Big Brother VIP 2004.

"Sí tiene que ver todo con el jalón del elefante porque primero tuvieron que hacer lo de las cervicales para poderlas tratar y poder meter la camarita para hacer la limpieza de todos los huesitos en el manguito rotador y en el hombro y todo eso. Todo tiene consecuencia y más a esta edad", detalló en Ventaneando.

La actriz está en rehabilitación para recuperar a movilidad de su brazo y señaló que tiene ayuda médica en casa.

Dijo que su hijo Michel Castro está muy al pendiente de ella, mientras que de Cristian no sabe nada.

Relacionados:
Verónica CastroSaludTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX