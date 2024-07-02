Verónica Castro da detalles sobre su estado de salud: "Es complicado, había que operar"

Video Ex de Yolanda Andrade ventila que la presentadora y ‘Vero’ Castro “hablan todavía”: “Todo es show”

Verónica Castro rompió el silencio sobre su salud, luego de que trascendiera la noche del 28 de junio que había sido hospitalizada en la Ciudad de México. Aunque la actriz y su hijo Michel explicaron que fue sometida a una cirugía en el hombro, este 2 de julio la actriz dio los pormenores.

¿Qué le pasó a Verónica Castro?

La actriz relató que sentía un dolor “medio raro en el hombro” y como “el hombro es medio pesado porque tiene muchos filamentos, huesitos, muchas articulaciones y entonces es complicado, entonces pues había que operar”, explicó vía telefónica en el programa ‘Ventaneando’.

La protagonista de 'Rosa Salvaje', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que todo estuvo internada un día.

“En la mañana fue la primera intervención, que las dos fueron anestesias generales, y la segunda ya por la tarde. Ya por la noche salí, fue rápido todo”, señaló.

El origen de su problema en el hombro

Verónica Castro explicó que la dolencia es una secuela de la caída del elefante que tuvo hace 20 años cuando fue la presentadora de Big Brother VIP 2004.

"Sí tiene que ver todo con el jalón del elefante porque primero tuvieron que hacer lo de las cervicales para poderlas tratar y poder meter la camarita para hacer la limpieza de todos los huesitos en el manguito rotador y en el hombro y todo eso. Todo tiene consecuencia y más a esta edad", detalló en Ventaneando.

La actriz está en rehabilitación para recuperar a movilidad de su brazo y señaló que tiene ayuda médica en casa.