Verónica Castro confiesa que a sus "sesenta y pico" años su mamá todavía 'controlaba' sus salidas

Verónica trataba de tranquilizarla, pero su madre siempre insistía en que regresara a su casa: "No no, no, te vienes a la casa, no sé qué y te vas para tu casa", narró la protagonista de Rosa Salvaje sobre lo que le decía su progenitora. "Me checaba diario, ya estando yo vieja como estoy, porque eran sesenta y pico de años, entonces nunca me soltó ni un solo día", recordó con un dejo de nostalgia en la entrevista.