Vanessa Hudgens está embarazada: mostró su pancita en la alfombra de los Oscar

Video Vanessa Hudgens presume avanzado embarazo en la alfombra roja de los Premios Oscar

Vanessa Hudgens sorprendió a todos durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 al anunciar su embarazo mostrando su 'baby bump'. Acompañada por su esposo, Cole Tucker, Vanessa reveló que están esperando su primer bebé.

La actriz de 'High School Musical', de 35 años, desfiló con un vestido negro largo y ajustado que dejó ver su vientre abultado.

Mientras tocaba su pancita, Hudgens sonreía mientras recibía las felicitaciones de los asistentes a la ceremonia, según relata People.

La historia de amor de Vanessa Hudgens y Cole Tucker

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se conocieron durante una meditación grupal de Zoom y después ella dio el "primer paso" para comenzar una relación amorosa, contó el beisbolista cuando confirmó su noviazgo en una aparición que hizo en 'The Drew Barrymore Show en mayo de 2021, según información de People.

Desde ese momento, la pareja se dejó ver junta en eventos públicos y redes sociales.

En febrero de 2023, TMZ reportó que Vanessa y Cole se habían comprometido.