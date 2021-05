Kelly Osbourne aclara que no se ha hecho cirugía en la cara

“Solo quiero abordar un tema sobre el que han estado hablando, porque yo siempre soy honesta y realmente franca sobre lo que le hago a mi cuerpo, y sobre quien soy, y yo no he tenido cirugía plástica”, dijo en un video en Instagram.

La presentadora y animadora de espectáculos, hija de Ozzy y Sharon Osbourne, agregó que "nunca me he hecho nada en mi cara , aparte de un par de inyecciones en los labios, en mi mandíbula y en mi frente”. “No miento, pero gracias por los cumplidos”, agregó.

“’¡Luces HERMOSA!”, dijo Cheryl Burke, de 'Dancing with the stars.'

“Tuve una operación; me importa un carajo lo que la gente diga”, dijo Kelly por ese entonces al podcast ‘Hollywood Raw’ al hablar sobre su cirugía del estómago. “ Lo hice, estoy orgullosa de esto, la gente puede comer mier _ _. Me hice la cirugía del estómago. Todo lo que hace es cambiar la forma de tu estómago. Me hice eso hace casi dos años. Nunca jamás jamás mentiré sobre sobre esto nunca. Es la mejor cosa que he hecho”.