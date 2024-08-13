Zac Efron

Zac Efron y todas las parejas que ha tenido después de terminar con Vanessa Hudgens: no ha encontrado el amor

Zac Efron ha dicho que no tiene suerte en el amor. Estas son algunas de las relaciones que ha tenido, tanto con actrices como con mujeres alejadas del medio.

Zac Efron y Vanessa Hudgens: amor en pantalla y en la vida real

Zac Efron considera que no ha tenido suerte en el amor. Así lo escribió él mismo en la app de citas Tinder, donde no tuvo suerte porque las usuarias pensaban que se trataba de un perfil falso. Zac entonces escribió en su biografía,

“Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita…Encontrar a una chica que de verdad pueda ver en mí a la persona y no al personaje llevará tiempo”

Sin embargo, el actor ha tenido varias relaciones a lo largo de los años, algunas de ellas duraderas. Quizás la más recordada es la que tuvo con Vanessa Hudgens, su co-estrella en ‘High School Musical’. La pareja de actores se conoció en las audiciones de la película y de inmediato se agradaron. Aunque no se sabe con exactitud cuándo comenzaron su noviazgo, se piensa que fue desde el inicio de las grabaciones. Zac y Vanessa estuvieron juntos durante las tres películas de la franquicia, y fueron el primer amor del otro. Además, se acompañaron en la transición de adolescencia a adultez y el brinco a la fama mundial. Sin embargo, tras cinco años juntos, tomaron caminos separados.

Zac Efron y sus romances con actrices

Zac Efron ha tenido otros noviazgos iniciados en la pantalla, como fue el caso de su relación con Lily Collins. Esta relación ocurrió en 2012, y fue casual para ambos. De hecho, años después protagonizaron juntos una película en Netflix sobre el famoso asesino Ted Bundy. Otra breve relación con una actriz fue la que sostuvo en el verano de 2014 con Michelle Rodríguez, y aunque este romance no duró mucho, se especuló que a Zac le gustaba mucho Michelle. Además, se han rumorado noviazgos con Alexandra Daddario -su co-protagonista en ‘Baywatch’- así como con Rebecca Ferguson, quien también actuó en ‘The Greatest Showman’. En ambos casos nunca se negó o se afirmó que hubiera una relación seria.

Zac Efron se ha enamorado de mujeres alejadas del medio

Por otra parte, Zac ha encontrado el amor en mujeres alejadas del espectáculo. Una de ellas fue Sami Miró, en 2014. Sami es una empresaria y diseñadora, quien dijo en su momento que la fama le parecía algo extraño. Aunque tuvo que enfrentarse a estar en el ojo público durante su relación con Efron, estuvieron juntos durante dos años.

En 2020, Zac se enamoró de Vanessa Valladares al verla atendiendo una cafetería en Australia. Antes de comenzar un noviazgo, Zac procuró construir con ella una linda amistad. Finalmente, fueron novios durante un año.


