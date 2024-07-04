Vanessa Hudgens

Nace bebé de Vanessa Hudgens, actriz de 'High School Musical', y Cole Tucker

Vanessa Hudgens se convirtió en mamá al dar a luz a su primer bebé con su esposo, el jugador de béisbol Cole Tucker, reportó Page Six.

Univision picture
Por:Univision
Video Vanessa Hudgens presume avanzado embarazo en la alfombra roja de los Premios Oscar 

La pareja fue vista saliendo de un hospital en Santa Mónica, California, con su recién nacido, quien estaba envuelto en una manta blanca, este miércoles 3 de julio. Hudgens, de 35 años, salió del hospital en silla de ruedas con su bebé en brazos y luciendo pantalones deportivos negros y una camisa azul mientras el beisbolista la seguía de cerca hacia su automóvil.

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento y el sexo de su hijo.

Vanessa, conocida por su papel en 'High School Musical', compartió su embarazo en marzo, cuando desfiló por la alfombra roja de los Premios Óscar de 2024. Vestida con un elegante vestido negro de Vera Wang, la estrella de Disney Channel posó felizmente con su creciente pancita frente a los fotógrafos.

Más tarde, en la fiesta anual posterior a los Óscar de Vanity Fair, Vanessa nuevamente mostró su embarazo al caminar por la alfombra con un vestido negro transparente de Alberta Ferretti.

La historia de amor de Vanessa Hudgens y Cole Tucker

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se conocieron durante una llamada de grupo de meditación dirigida por Jay Shetty durante la pandemia de covid-19 y ella "dio el primer paso" para comenzar su romance, contó el beisbolista cuando confirmó su noviazgo en una aparición que hizo en 'The Drew Barrymore Show en mayo de 2021, según información de People.

Después de un fin de semana juntos, Vanessa llamó a su hermana y le dijo: “Creo que acabo de encontrar a mi futuro esposo”, contó la atriz al programa 'Today'. Cole también estaba seguro de sus sentimientos y, después de hacer oficial su relación en Instagram en el Día de San Valentín de 2021, declaró públicamente su amor por ella.

Dos años después, durante un romántico viaje a París, Cole le propuso matrimonio a Vanessa. La actriz describió ver a Cole al final del pasillo como “el momento más emocionante de mi vida”. Su boda fue exactamente lo que habían estado buscando.

Vanessa Hudgens es vista saliendo de la clínica en Los Ángeles con su primer bebé junto a Cole Tucker.
Imagen The Image Direct/The Grosby Group
Vanessa HudgensBebés famososBebésCelebridadesFamososFamosas Embarazadas

