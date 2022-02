El truco de Francisca para lucir hermosa en Premio Lo Nuestro 2022: lo compras en la papelería

La presentadora de Despierta América es una de las celebridades más queridas por el público, pues con su carisma y naturalidad se ha ganado el cariño de sus fans. De hecho, Francisca quedó sorprendida con la cantidad de famosos que saben de Gennaro, su hijo, durante la Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2022.

La ceremonia número 34 de los galardones estuvo llena de glamour y celebridades latinas que presumieron sus mejores outfits y Francisca no fue la excepción, pues lució un elegante vestido color rosa mexicano con falda corte midi que acaparó los reflectores.

Un sueño hecho realidad: Francisca en Premio Lo Nuestro 2022

La actriz, de origen dominicano, participó como presentadora de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2022, donde confesó que para ella es un sueño hecho realidad y se siente bendecida por ese “regalito”.

“Un sueño hecho realidad, es la primera vez que conduzco la alfombra de Premio Lo Nuestro, es una premiación glamurosa, tan importante y me siento feliz, me siento bendecida. Yo se lo atribuyo, como digo, esos son regalitos que me trajo mi hijo, que me dejó Gennaro, que se me sigan cumpliendo sueños”, dijo en entrevista para ‘Mezcalent’.

Cargando Video... De Francisca a Paulina Rubio, los detectives de la moda analizan a los mejor y peor vestidos de Premio Lo Nuestro

El truco de Francisca para lucir increíble en los premios

La también actriz de 32 años le reveló a sus seguidores su secreto para lucir increíble durante el evento, en el que además compartió escena con celebridades como Alejandra Espinoza, Gabriel Soto, Natti Natasha e Irina Baeva.

“Estoy forrada en tape. Eso es lo que la gente no sabe, porque uno para que el vestido encaje y se vea perfecto, uno hace lo que sea, uno se da sus ayuditas con un tape que hicieron estos maravillosos que saben todos los trucos, mis queridos Carlos y Ryan”, confesó.



No cabe duda que Francisca está más feliz que nunca, pues también ha revelado algunos detalles sobre su boda religiosa con Francesco, el papá de su pequeño. Además, a cada oportunidad comparte tiernas fotos de Gennaro, de quien se dice “enamorada”.

“Ser mamá de un varón es lo más hermoso. Obviamente, es mi primer hijo, no sé cómo es la experiencia de niña, siempre quise tener una niña, pero Diosito dijo ‘no, te toca un varón’ y la razón, no sé, será vivir enamorada toda la vida y tener un amor de verdad”, afirmó.