Toni Costa reveló los planes que tiene para Navidad: así es como pasará las fiestas

A pesar de poner fin a su relación sentimental, el bailarín Toni Costa y Adamari López todavía conservan una buena conexión, prueba de ello fue el volver a la pista de baile en donde se reencontraron.

Ante la situación que atraviesan, los famosos tienen un solo objetivo: ver por Alaïa, por lo que ambos se han organizado para ofrecerle una digna celebración navideña a la pequeña.

Toni confesó cómo será el festejo que tendrán, además de compartir detalles sobre la importante fecha.

¿Con quién pasará la Navidad Toni Costa?

El español aseveró frente a una entrevista con 'Mezcal TV’ que pasará ese día en compañía de Adamari López, pues quiere que su hija “sienta como que nada ha cambiado”.

"Igual que como hacíamos todos estos años, vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo”.



Al preguntarle sobre los planes que tiene para la última velada del año, Toni respondió que todavía no tiene en claro como despedirá el 2021.

“En Nochevieja no sé, ya veremos. Año Nuevo, vida nueva. Para Navidad, saben que Alaïa es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible”.

Toni habló si está enamorado

A raíz de su separación, el bailarín de 38 años se ha visto en varios rumores sobre una nueva relación amorosa. Sin embargo, él mismo se ha encargado de desmentir cualquier tipo de información que se llegue a filtrar a través de redes sociales.

“Yo tengo siempre mi corazón enamorado. Son chismes y no me gusta meterme en eso, porque no quiero alimentar algo que hace la gente que no tiene respeto a las personas. No quiero entrar en eso”.



Por otra parte, la ex de Toni Costa también se ha mantenido en una postura al ser cuestionada sobre una posible reconciliación, luego de verlos en la pista de baile en compañía de la pequeña hija que tienen en común.



En una entrevista con ‘People en español’, la famosa manifestó que Toni “siempre será parte de la familia”.

“Nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa”.