"Ya estamos casados": la sorprendente respuesta de Toni Costa sobre su relación con Adamari López

"Ya estamos casados de por vida . No hay mejor compromiso ante Dios que nuestra bella hija (Alaïa)....", espetó Toni Costa, quien también recordó que en el 2013 le entregó el anillo a Adamari López, en la República Dominicana.

Para Adamari López, de 47 años, lo más importante es que exista un compromiso "todos los días. Una relación en la que tengamos que trabajar a diario. No quiero que, por el hecho de haber un matrimonio, entonces demos por sentado que no hay que luchar por todo lo demás ".

Esa dinámica, les ha funcionado más hay quienes insisten en que deben pasar por la iglesia. Una seguidora de Toni Costa, identificada como 'la chiva 0408', le recordó que el matrimonio está "dentro de los 7 sacramentos" y precisamente por no estar casado "ante Dios" tampoco puede ser partícipe de la eucaristía "que no se puede comer en unión libre y es para el perdón de los pescados (sic) y así no podemos sentarnos a la derecha del Padre cuando nos toque partir. Anímate".