Tom Cruise

Tom Cruise tendría “plan” para atraer a su hija Suri a la cienciología y alejarla de Katie Holmes

Con el reciente cumpleaños 18 de Suri se habría cumplido el plazo que el actor presuntamente estaría esperando para reencontrarse con su única hija biológica tras más de una década de distanciamiento.

Video Tom Cruise habló de Shakira por primera vez y no paró de dedicarle halagos

Suri Cruise, hija de Kate Holmes y Tom Cruise, cumplió 18 años el pasado 18 de abril, plazo que supuestamente el actor habría impuesto como límite para reencontrarse con su hija y llevar a cabo su “plan maestro” para atraerla a cienciología.

Suri Cruise llegó a los 18 años alejada de su papá

De acuerdo con las declaraciones de la actriz Leah Remini, quien desertó de la cienciología en 2013 tras décadas de militancia, el actor tendría en mente esperar a que su hija se hiciera mayor para reencontrarse con ella.

“Su plan maestro es esperar hasta que Suri crezca para poder atraerla a la cienciología y alejarla de Katie”, dijo la estrella hollywoodense al periódico New York Post en 2020.

La estrella de la saga ‘Misión Imposible’ no ha tenido contacto con su hija durante más de una década, pues apenas un año después de que se divorció de Kate, en 2012, perdió todo contacto con la entonces niña de 7 años, afirman medios como la revista Hola.

¿Por qué Kate y su hija se alejaron de Tom Cruise?

Se dice que la ruptura de su relación se debió a que Katie no estaba de acuerdo con que su hija fuera criada dentro de las normas de la cienciología, doctrina de la que el actor es simpatizante.

La misma Leah Remini apoyó estas especulaciones al declarar al mismo diario estadounidense que la actriz era considerada por la iglesia como un “enemigo”.

“La cienciología considera a Katie una persona supresiva (término usado en la iglesia para describir a ‘personalidades antisociales’), un enemigo, y por lo tanto Tom cree, como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri”, dijo sobre las supuestas razones del distanciamiento entre padre e hija.

Remini aseguró entonces que tuvo oportunidad de conocer Katie Holmes y aunque parecía “muy adoctrinada en el mundo de Tom”, hizo lo que hizo para “proteger a su hija”, especulando sobre que “hay algún tipo de acuerdo para proteger a su hija”.

Aunque Tom Cruise no está presente en la vida de su hija, de acuerdo con reportes de El Clarín, el actor cumplía con 40 mil dólares al mes para la crianza de su hija.

US Weekly reportó que, en el acuerdo de separación entre Kate y Tom, el actor podía ver a su hija 10 días al mes. Pero lo habría rechazado.

Suri estaría en planes para comenzar con sus estudios universitarios, pues de acuerdo con Daily Mail, la joven tiene aspiraciones como diseñadora de modas.

“Suri está aplicando en escuelas de todos sitios. (Katie) realmente quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca. Se siente muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora”, dijo una supuesta fuente cercana a la actriz al diario británico.


