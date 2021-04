"Nomadland" triunfa con tres estatuillas en los Oscar 2021, donde también un equipo mexicano consigue un premio

La elegibilidad de las películas abarcó hasta febrero de este año y, por primera vez, no se requirió que se hayan exhibido en salas de cine. Algunas, como “Sound of Metal”, se estrenaron en septiembre de 2019.

“Siempre he encontrado bondad en la gente que he conocido en todas partes del mundo”, dijo la directora nacida en China al recibir su estatuilla apenas por su tercer largometraje. “Esto es para cualquiera que tenga la fe y la valentía de aferrarse a la bondad en sí mismos y en los demás, sin importar lo difícil que sea hacerlo”.

La actriz Frances McDormand venció a Viola Davis ("La madre del blues"), Vanessa Kirby ("Fragmentos de una mujer"), Andra Day ("The United States vs Billie Holiday") y Carey Mulligan ("Promising Young Woman").

Hopkins, mejor actor

Otras películas con doble estatuilla fueron "Mank" (mejor fotografía y mejor diseño de producción), "Soul" (mejor película de animación y mejor banda sonora) y "Judas and the Black Messiah" (mejor canción por "Fight for You" y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).