‘Tiktoker’ Marian Izaguirre “tuvo una discusión fuerte” antes de desaparecer: rastrean posible paradero

Nuevos detalles de la desaparición de la ‘tiktoker’ mexicana Marian Izaguirre han sido dados a conocer por parte de las autoridades.

Fue el pasado martes 2 de septiembre cuando la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido.

En el documento, puntualizaron que ella fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas del lunes: “Se encontraba a bordo de un vehículo Kía Río, de color rojo, en la ciudad de Uruapan”.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una alerta por la desaparición de Marian Izaguirre. Imagen Alerta Alba Michoacán/Facebook

¿Qué se sabe de la desaparición de Marian Izaguirre?

En medio de las averiguaciones de lo ocurrido, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, aseguró que siguen trabajando para hallar a Marian Izaguirre.

“El día de ayer me entrevisté con la mamá”, indicó en declaraciones retomadas por el portal de N+ y difundidas en redes sociales.

“Y estuve en comunicación con ellos, con sus familiares, y hay un avance importante en las investigaciones”, agregó.

El dirigente especificó que la joven de 23 años presuntamente “salió” de la ciudad en su automóvil “por iniciativa propia”.

“No hay, hasta este momento, un tema [de] que en Uruapan haya tenido un tema de violencia”, explicó refiriéndose a la posibilidad de que ella hubiera sido víctima de un delito.

Además, compartió: “Tenemos entendido también que ella tuvo una discusión fuerte con su mamá ese día y que posiblemente eso sea el tema de que ella no está en su casa”.

Manzo aseguró que “se le está dando seguimiento” a la ruta que Izaguirre tomó para determinar “hacia dónde salió”: “Que fue por la carretera libre a Pátzcuaro”.

Con la revisión de las cámaras de seguridad podrán determinar, explicó, si ella “llegó hasta Pátzcuaro o a Morelia”.

Igualmente, les será posible conocer si la intérprete de ‘Boom Boom’ permanece “ausente” por su decisión o si, “en el trayecto”, se dio “una situación que la haya puesto en riesgo”.

Amigo de Marian Izaguirre pide que la localicen

Entre tanto, el ‘influencer’ y amigo de Marian Izaguirre publicó un video en sus redes sociales para hacer un llamado.

“Les pedimos total apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y al presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, para que ayuden a dar con el paradero”, externó.