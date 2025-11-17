¿Famoso actor y presentador está intubado y en terapia intensiva por una muela? Esto se sabe

Video Actor de Mi Corazón Es Tuyo enfrenta duro momento tras coma y comparte desgarrador mensaje

Shiky Clement, famoso actor y exparticipante de La Casa de los Famosos México, estaría intubado y en terapia intensiva, según reportes de la prensa mexicana.

¿Qué le pasó a Shiky?

Este lunes 17 de noviembre, se confirmó la hospitalización del presentador español a través de un comunicado, donde se detalla que una afección dental, que se extendió hasta la garganta y el oído, es la causa.

“Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta”, dice el documento firmado por la publirrelacionista, Lili Cabañas.

¿Está delicado de salud?

En el mismo documento se especifica que Shiky se encuentra “estable” y “fuera de peligro”, debido a que “la operación fue todo un éxito”. Sin embargo, no se desmiente ni se confirma su supuesta estancia en terapia intensiva.

“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, de corazón, Shiky y Abraham”, concluye el escrito.

Los rumores

Según reportes de la revista TVNotas, Shiky Clement supuestamente fue sometido a una cirugía el domingo 16 de noviembre debido a una infección en la muela que se habría complicado.

De acuerdo con publicación, aunque la operación resultó un éxito, Shiky habría sido intubado y trasladado a terapia intensiva por protocolo.

¿Quién es Shiky Clement?

Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido en redes sociales como ‘Shiky’, es un influencer, conductor, actor y comediante español que reside en México.

Su carrera comenzó en 1988 en la cadena de televisión por cable, Telehit y, posteriormente, se sumó a proyectos como ‘Tour Nocturno’, el programa radial ‘Ya Párate!’ y shows de comedia como ‘Bola de Locos’ y ‘Relatos Macabrones’.