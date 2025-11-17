¿Famoso actor y presentador está intubado y en terapia intensiva por una muela? Esto se sabe
Shiky Clement fue hospitalizado de emergencia tras presentar una afección en una muela. El exparticipante de La Casa de los Famosos México habría sido intervenido el domingo 16 de noviembre.
Shiky Clement, famoso actor y exparticipante de La Casa de los Famosos México, estaría intubado y en terapia intensiva, según reportes de la prensa mexicana.
¿Qué le pasó a Shiky?
Este lunes 17 de noviembre, se confirmó la hospitalización del presentador español a través de un comunicado, donde se detalla que una afección dental, que se extendió hasta la garganta y el oído, es la causa.
“Shiky se encuentra hospitalizado debido a una cirugía preventiva debido a un tema dental el cual se extendió a oído y garganta”, dice el documento firmado por la publirrelacionista, Lili Cabañas.
¿Está delicado de salud?
En el mismo documento se especifica que Shiky se encuentra “estable” y “fuera de peligro”, debido a que “la operación fue todo un éxito”. Sin embargo, no se desmiente ni se confirma su supuesta estancia en terapia intensiva.
“Gracias por sus mensajes y buenos deseos, de corazón, Shiky y Abraham”, concluye el escrito.
Los rumores
Según reportes de la revista TVNotas, Shiky Clement supuestamente fue sometido a una cirugía el domingo 16 de noviembre debido a una infección en la muela que se habría complicado.
De acuerdo con publicación, aunque la operación resultó un éxito, Shiky habría sido intubado y trasladado a terapia intensiva por protocolo.
¿Quién es Shiky Clement?
Clement Rodríguez Calderón, mejor conocido en redes sociales como ‘Shiky’, es un influencer, conductor, actor y comediante español que reside en México.
Su carrera comenzó en 1988 en la cadena de televisión por cable, Telehit y, posteriormente, se sumó a proyectos como ‘Tour Nocturno’, el programa radial ‘Ya Párate!’ y shows de comedia como ‘Bola de Locos’ y ‘Relatos Macabrones’.
Sin embargo, fue hasta su participación en La Casa de los Famosos México 2025 que Shiky consolidó su carrera en la televisión.