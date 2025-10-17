Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo

Video Imágenes del momento en que hijo de Julio César Chávez fue deportado de EEUU y entregado a México

La ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego, California, acusada de presuntamente haber asesinado a ‘El Chato’, señalado como integrante del Cártel de los Arellano Félix.

Dicha información fue dada a conocer por el periodista de Milenio, Ángel Hernández, quien indicó que “fuentes” les confirmaron que la también modelo está siendo investigada por dicho crimen.

Según él, el informante aseguró que Gurrola, de 32 años, “sostenía una relación sentimental con la víctima”, quien hasta el día de su muerte no contaba con una imputación estatal o federal en su contra.

Por su parte, La Crónica detalla que la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, a la originaria de Sinaloa, México, enfrenta el cargo de homicidio en primer grado y está recluida en el Centro de Detención Las Colinas.

El Heraldo de México especifica, citando a información oficial, que Vanessa fue arrestada desde el 10 de octubre y que será el próximo lunes 20 cuando sea llevada ante un juez para ser procesada.

¿Qué se sabe del asesinato con el que ligan a Vanessa Gurrola?

En febrero de 2024, la Agencia Fronteriza de Noticias reportó que ‘El Chato’ fue blanco de un ataque armado, alrededor de las 20:40 horas del sábado 17, en la zona de University City, en la región sureña de California.

Un acompañante del difunto, cuyo nombre podría ser Christian Espinoza Silver, a decir de Infobae, resultó herido en el percance.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Venessa Gurrola Peraza es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Comenzó su carrera en el modelaje a temprana edad y, en 2011, ganó el Festival de los Juegos Florales.

Su ascenso se dio luego de que, en 2020, la confundieran, por una fotografía, con Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, expone La Crónica.

Alegadamente, ella aprovechó la fama para crecer como creadora de contenido de estilo de vida, viajes, compras; y, diversificó su imagen con emprendimientos de productos para adelgazar.

En septiembre de 2024, Gurrola fue incluida en una serie de folletos que fueron lanzados desde avionetas en diversos puntos de Sinaloa.