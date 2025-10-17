Influencer

Detienen a ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola: la acusan de asesinar a presunto capo

La también modelo, según reportes, se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas. Presuntamente, ella estaría implicada en el homicidio de ‘El Chato’, señalado como integrante del Cártel de los Arellano Félix.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Imágenes del momento en que hijo de Julio César Chávez fue deportado de EEUU y entregado a México

La ‘influencer’ mexicana Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego, California, acusada de presuntamente haber asesinado a ‘El Chato’, señalado como integrante del Cártel de los Arellano Félix.

Dicha información fue dada a conocer por el periodista de Milenio, Ángel Hernández, quien indicó que “fuentes” les confirmaron que la también modelo está siendo investigada por dicho crimen.

PUBLICIDAD

Según él, el informante aseguró que Gurrola, de 32 años, “sostenía una relación sentimental con la víctima”, quien hasta el día de su muerte no contaba con una imputación estatal o federal en su contra.

Por su parte, La Crónica detalla que la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, a la originaria de Sinaloa, México, enfrenta el cargo de homicidio en primer grado y está recluida en el Centro de Detención Las Colinas.

Más sobre Influencer

Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde
0:55

Le dicen a Antonia de ‘Los Chicaneros’ que “evite darle besos en la boca” a su bebé y responde

Univision Famosos
¿Adela Noriega tiene una hija 'influencer'? Se parece mucho a la actriz y esto se sabe
1:00

¿Adela Noriega tiene una hija 'influencer'? Se parece mucho a la actriz y esto se sabe

Univision Famosos
Las imágenes del ‘influencer’ ‘Wero Bisnero’ a su llegada al penal: nuevos detalles del caso
0:51

Las imágenes del ‘influencer’ ‘Wero Bisnero’ a su llegada al penal: nuevos detalles del caso

Univision Famosos
¿Amiga de Valeria Márquez se quedó con el salón de belleza de la ‘influencer’?: ella responde
2 mins

¿Amiga de Valeria Márquez se quedó con el salón de belleza de la ‘influencer’?: ella responde

Univision Famosos
Arrestan a ‘influencer’ tras presuntamente quitarle la vida a una mujer: su esposa sería cómplice
2 mins

Arrestan a ‘influencer’ tras presuntamente quitarle la vida a una mujer: su esposa sería cómplice

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ muestra el nuevo apartamento donde ahora vive con su hijo y esposo 
1:00

Antonia de ‘Los Chicaneros’ muestra el nuevo apartamento donde ahora vive con su hijo y esposo 

Univision Famosos
La excéntrica vida de 'Micky Hair': viajes, ropa de diseñador, bolsos de lujo y auto de 100 mil dólares
1:20

La excéntrica vida de 'Micky Hair': viajes, ropa de diseñador, bolsos de lujo y auto de 100 mil dólares

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras estrellar su helicóptero durante un ‘live’: impactantes imágenes
1:02

Muere famoso ‘influencer’ tras estrellar su helicóptero durante un ‘live’: impactantes imágenes

Univision Famosos
En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer
1:02

En llanto, mamá ‘Chicanera’ hace importante anuncio sobre su cáncer

Univision Famosos
Mamá ‘Chicanera’ padece embates de radioterapia contra el cáncer: "Nuestro cuerpo no responde"
1:01

Mamá ‘Chicanera’ padece embates de radioterapia contra el cáncer: "Nuestro cuerpo no responde"

Univision Famosos

El Heraldo de México especifica, citando a información oficial, que Vanessa fue arrestada desde el 10 de octubre y que será el próximo lunes 20 cuando sea llevada ante un juez para ser procesada.

¿Qué se sabe del asesinato con el que ligan a Vanessa Gurrola?

En febrero de 2024, la Agencia Fronteriza de Noticias reportó que ‘El Chato’ fue blanco de un ataque armado, alrededor de las 20:40 horas del sábado 17, en la zona de University City, en la región sureña de California.

Un acompañante del difunto, cuyo nombre podría ser Christian Espinoza Silver, a decir de Infobae, resultó herido en el percance.

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Lidia Venessa Gurrola Peraza es originaria de Mazatlán, Sinaloa. Comenzó su carrera en el modelaje a temprana edad y, en 2011, ganó el Festival de los Juegos Florales.

Su ascenso se dio luego de que, en 2020, la confundieran, por una fotografía, con Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, expone La Crónica.

Alegadamente, ella aprovechó la fama para crecer como creadora de contenido de estilo de vida, viajes, compras; y, diversificó su imagen con emprendimientos de productos para adelgazar.

PUBLICIDAD

En septiembre de 2024, Gurrola fue incluida en una serie de folletos que fueron lanzados desde avionetas en diversos puntos de Sinaloa.

Por ello, fue señalada por presuntamente estar relacionada con la célula de ‘Los Chapitos’.

Relacionados:
InfluencerFamososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD