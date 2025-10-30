Doña Lety

Ofrecen recompensa por supuesto agresor de Doña Lety: de esto lo acusan

El tiktoker es buscado por las autoridades después de haber sido acusado por Doña Lety de presuntamente haberla privado de su libertad. El año pasado ella escapó de la casa del creador de contenido donde presuntamente estaba secuestrada.

Univision picture
Por:Univision
Video Las imágenes del rescate de Doña Lety: la ‘youtuber’ habría estado privada de su libertad 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz busca a Jaime Toral, creador de contenido que hizo viral a Doña Lety, y ofrece una recompensa de 16,192 dólares (300 mil pesos mexicanos) a quien proporcione información para que sea capturado, reporta Milenio.

“La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral”, publicaron en Facebook este 28 de octubre.

Él está siendo acusado por su presunta participación en el delito de trata de personas, informa el diario mexicano.

La justicia ofrece recompensa por Jaime Toral, presunto agresor de Doña Lety.
La justicia ofrece recompensa por Jaime Toral, presunto agresor de Doña Lety.
Imagen Facebook

Doña Lety acusó a Jaime Toral de presunta privación de la libertad

La influencer mexicana de 63 años que se hizo viral en TikTok por quejarse de su situación económica escapó de la casa del creador de contenido en septiembre de 2024.

Doña Lety acusó a Toral de haberla amenazado y obligado a permanecer en su casa durante dos años y fue auxiliada por las autoridades de Veracruz.

La mujer, que padece problemas de movilidad por enfermedades cronicas, pidió ayuda a un vecino de la zona, según informó Debate, y tras llamar a los servicios de emergencia la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal acudieron a su rescate.

Posteriormente fue trasladada a la fiscalía regional Zona Norte para resguardarla.

Doña Lety fue rescatada.
Doña Lety fue rescatada.
Imagen Notigram/X

¿Quiénes son doña Lety y Jaime Toral?

Doña Lety se hizo famosa por protagonizar videos en TikTok en los que aparecía quejándose de su trabajo y situación económica, además de expresar su gusto por el refresco de cola.

Jaime Toral fue quien se encargó de viralizarla con sus videos, pues era un conocido youtuber que supuestamente ayudaba a personas de bajos recursos.

