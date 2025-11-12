'Tiktoker' fingía que tenía cáncer y pide perdón ahora que enfrenta consecuencias legales

Video Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo

Brittany Miller, conocida por sus videos de estilo de vida y recetas en TikTok, ha generado controversia tras admitir públicamente que fingió tener cáncer en 2017.

La 'influencer' británica, con más de 4 millones de seguidores, publicó un video entre lágrimas el 10 de noviembre, donde explicó los motivos detrás de su decisión y pidió disculpas a sus seguidores.

PUBLICIDAD

¿Por qué Brittany Miller dijo que tenía cáncer?

Según su testimonio, todo comenzó en 2017 cuando tenía 21 años, en ese momento atravesaba por una profunda crisis emocional.

"Estaba deprimida, tenía pensamientos suicidas, me sentía perdida y confundida. Había perdido a mi pareja, mi trabajo y muchas cosas ese año me llevaron a enfermar mentalmente", confesó Miller en su video publicado el 10 de noviembre de 2025.

Fue por esa situación que le dijo a alguien cercano que padecía cáncer gástrico en etapa tres. Pero la mentira se propagó y, poco después, se creó una página de recaudación de fondos para ayudarla.

Miller asegura que no fue ella quien inició la campaña y que la cerró en cuanto vio que habían llegado un par de donaciones.

"Nunca tomé ni un centavo de eso. (Decir que tenía cáncer) lo hice por desesperación, para mantener cerca a las personas que quería. No lo justifico en absoluto", afirmó.

Brittany Miller es una 'influencer' británica conocida por mostrar su estilo de vida. Imagen Brittany Miller/Instagram

Brittany Miller enfrenta consecuencias legales

Aunque la situación ocurrió mucho antes de su fama en redes sociales, la verdad salió a la luz en 2020, cuando una examiga reveló la historia. Esto derivó en que se abriera una investigación y fuera condenada por el delito de "fraude por falsa representación" en Reino Unido, explica Infobae.

La 'influencer' recibió libertad condicional por 12 meses y tuvo que pagar una indemnización al Ministerio Público británico, detalló El Clarín.

En su reciente video, Miller insistió en que no actuó con intención de estafar ni ganar popularidad.

PUBLICIDAD

"Esto pasó mucho antes de TikTok. No lo hice por seguidores o por 'me gusta'. Lo hice porque estaba enferma y no sabía cómo pedir ayuda", explicó.

También expresó empatía por quienes realmente padecen la enfermedad.