Influencer La Tigresa del Oriente afirma ser “la primera therian” de la historia: esto dijo La cantante peruana Judith Bustos, mejor conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, se pronunció en redes sobre los therian, identidad que se ha vuelto viral en días recientes.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Ana Patricia Gámez cree que su hija es “therian”: así reacciona ante Giulietta

Judith Bustos, mejor conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, afirmó ser “la primera therian” de la historia luego de que esta identidad se volviera viral en días recientes.

A través de Instagram, la cantante peruana compartió un video sobre la aparición de los therian y la supuesta influencia que ella habría tenido en ellos al aparecer caracterizada como felina en 2007.

PUBLICIDAD

“Mucho antes de que el mundo hablara de los therian, Perú ya había visto algo similar… Una mujer apareció en Internet con estética felina, mirada salvaje y una identidad que desafiaba lo humano… era La Tigresa del Oriente”, señala el video.

La Tigresa del Oriente se proclama "la primera" therian. Imagen La Tigresa del Oriente / Instagram



Al respecto, La Tigresa del oriente afirmó: “Lo admito mis tigrillos, yo fui la primera therian”.

Aunque Judith Bustos no hizo más comentarios sobre el tema, sus seguidores reaccionaron con positivismo a sus palabras. Incluso, la respaldaron en la versión de que ella habría sido la precursora de esta identidad.

¿Qué son los therian?

De acuerdo con El País, los therian son personas que “se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano”.

A menudo, los que se identifican con este término, se colocan una máscara o una cola y tienen movimientos y actitudes del animal con el que se asocian.

Edith Shiro, psicóloga clínica y autora del libro ‘El inesperado regalo del trauma’, explicó a N+ Univision que la teriantropía es una etapa de exploración en la que los jóvenes están en busca de su identidad.

En ese sentido, señaló que ser un therian “no es una disociación de la realidad porque estas personas nos están fuera de contacto con la realidad, no están alucinando ni teniendo una esquizofrenia".