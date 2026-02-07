La Nicholette 'La Nicholette' narra lo que vivió tras ser liberada por secuestradores: "Me toca empezar de cero" Tras estar cuatro días cautiva, 'La Nicholette' fue liberada el 24 de enero y ahora rompió el silencio sobre lo que vivió encerrada.



Video ‘La Nicholette’ dice cómo está tras su presunta privación de la libertad: esto comparte la ‘influencer’

'La Nicholette' reapareció públicamente para narrar con detalle lo que vivió durante su secuestro en Culiacán, Sinaloa, ocurrido el pasado 20 de enero. Sus declaraciones las realizó a través de una transmisión en vivo.

'La Nicholette' da detalles de su secuestro

La 'influencer' de 21 años aseguró que su secuestro no fue fingido ni actuado, como algunas versiones en redes insinuaban. Relató que todo sucedió en cuestión de segundos cuando sujetos armados la interceptaron mientras se estacionaba.

"Me dijeron 'Dame todo lo que tienes', por eso me ven abriendo la camioneta, porque iba a agarrar mi bolsa. Se bajaron y dijeron 'Súbela' y es cuando yo me agaché y me estaba resistiendo y ya es cuando me subieron".

Agregó que sus captores le cubrieron la cabeza y arrojaron su teléfono por la ventana.

"Yo bien calmada les decía que les daba dinero y hacemos como que nunca miré nada y ellos no".

'La Nicholette' fue interrogada por sus secuestradores

En medio de las especulaciones que la vinculaban con actividades ilícitas, 'La Nicholette' negó rotundamente dichas versiones y aseguró que las confesiones del video difundido mientras estaba privada de la libertad fueron forzadas.

En su transmisión declaró: "No tengo nada que ocultar. Mi patrimonio y mi estilo de vida son resultado de mi trabajo en redes sociales y mis negocios personales".

También aclaró que los secuestradores la cuestionaron sobre supuestos vínculos con una persona conocida como 'P1'.

"Me preguntaron quién era el 'P1'. Me preguntaron por qué subía videos con corridos. Me preguntaron por qué iba y venía de Culiacán al Salado".

Y fue contundente al rechazar cualquier relación con el crimen organizado: " Yo no soy narca, nada que ver. Desde que salió el corrido me montan como si yo fuera Pablo Escobar. Si anduviera mal, no estaría publicando en redes como si nada".

'La Nicholette' habló de su secuestro. Imagen La Nicholette/Kick

'La Nicholette' da detalles de su cautiverio

La joven aseguró que, aunque estuvo retenida, no sufrió violencia física: "Tenía mi propio cuarto, con baño y todo eso. Me trataron muy bien, me estuvieron cuidando".

Además, mencionó que los secuestradores le dijeron abiertamente que su secuestro había sido planeado. "La habían pedido", reveló sobre lo que los agresores le explicaron durante su cautiverio.

'La Nicholette' ha recibido ataques en redes

Tras ser localizada con vida el 24 de enero, 'La Nicholette' señaló que ha sufrido revictimización y ataques constantes.

"Todos los días recibo amenazas. Gente pensando que fue falso, que merezco lo peor".

La empresaria desea dejar atrás el episodio y comenzar una nueva etapa: "Acabo de cumplir 21 años. Déjenme ser, ahora me toca empezar de cero otra vez".