La Nicholette Localizan con vida a 'la influencer' La Nicolette tras haber sido privada de su libertad Después de tres días de haber sido privada de su libertad, la joven de 20 años fue localizada, según reportó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.



Video Famosa ‘tiktoker’ 'La Nicholette' habría sido privada de su libertad: video del perturbador momento



La influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como ‘La Nicolette’, fue localizada con vida este 24 de enero de 2026 en Culiacán, Sinaloa, luego de haber permanecido tres días desaparecida tras ser privada de la libertad por sujetos armados el 20 de enero.

"La Fiscalía de Sinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA, ya fue localizada", se lee en el mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook de la fiscalia, donde también muestran la ficha de con la leyenda "Localizada".

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del diario mexicano El Financiero, autoridades federales también participaron en la localización de la 'influencer', "a través del seguimiento de los vehículos que participaron en el secuestro".

La joven fue vista por última vez en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, donde la cámara de la lujosa camioneta de la joven captó el momento en que dos individuos armados la obligaron a subir a otro vehículo.

Las autoridades activaron de inmediato el Protocolo Alba, al considerar que su integridad estaba en riesgo.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó su localización este 24 de enero, aunque no ha revelado detalles sobre su estado de salud ni las circunstancias exactas en que fue encontrada.

La 'influencer' La Nicholette fue localizada, así lo informó la Fiscalía General de Sinaloa. Imagen Fiscalía General de Sinaloa/Facebook

¿Quién es La Nicholette?

Nicole Pardo es su nombre real y tiene cuentas en diversas plataformas como Instagram, Snapchat, Twitch y YouTube, donde comparte momentos de su lujosa vida y de sus negocios. También genera contenido para adultos en el sitio Onlyfans.

De acuerdo con Milenio, La Nicholette es originaria de Phoenix, Arizona, por lo que divide su tiempo entre Estados Unidos y Sinaloa.