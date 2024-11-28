Thalía

Thalía habla como pocas veces de su matrimonio: esto hace cuando Mottola le “cae en el hígado”

La cantante se sinceró acerca de las claves por las que su unión con el empresario ha durado más de dos décadas. Ella inclusive reveló lo que hace cuando él le “cae en el hígado”.

Por:
Dayana Alvino.
Thalía está a punto de celebrar 24 años casada con Tommy Mottola, el próximo 2 de diciembre, en medio de su duelo por la muerte de su hermana, Ernestina Sodi.

Como pocas veces, antes de que el luto llegara a su vida, la cantante se sinceró acerca de su unión con el empresario de la industria musical.

Thalía revela cómo funciona su matrimonio con Tommy Mottola

La intérprete de ‘A quién le importa’ platicó con Ashley Frangie y a Lety Sahagún a inicios de noviembre para su podcast ‘Se regalan dudas’.

Durante su participación, ella fue cuestionada acerca de cómo ha logrado mantener una relación de tantos años con Tommy Mottola.

“Primero es no encontrar tu pareja, encontrar tu parejo: tu parejo espiritual, tu parejo mental, tu parejo emocional”, dijo al inicio de su respuesta.

“Alguien que te ame y te quiera como tú eres, tal cual, y tú amar a esa persona tal y como es, con sus peores defectos y con sus mejores virtudes, y ser independientes en un matrimonio”, añadió.

Tras realizar esta aclaración importante para ella, Thalía finalmente explicó las claves por las que su enlace con el magnate ha marchado bien.

“Yo vivo mi vida, mi marido vive su vida y compartimos un matrimonio y una familia”, aseguró la exprotagonista de telenovelas, como ‘Marimar’, que puedes ver aquí en ViX.

“Entonces, es eso: no perder tu vida, tu universo por fusionarte así, con otro universo”, añadió al respecto, visiblemente emocionada.

Ahondando en la dinámica que tiene con su esposo, el ícono del pop especificó: “Él me cuida, yo estoy bajo su protección, pero soy yo, él es él y nos cuidamos”.

“Nos complementamos y de ahí, en esa sombrilla, cuidados a nuestros hijos”, dijo, refiriéndose a Sabrina y Mathew, de 17 y 13 años, respectivamente.

La actriz puntualizó que cuando su pareja le “cae en el hígado”, opta por alejarse de él, lo que considera saludable para su vínculo.

“O sea, cuando son muchos años, se vale ceder un poquito, apretar un poquito”, justificó su mencionado accionar, “y ahí te vas”.

Tommy Mottola el “mejor” papá

En esta misma oportunidad, Thalía resaltó el excelente papel paterno que Tommy Mottola ha ejecutado con Sabrina y Mathew.

“El mejor padre: mi marido”, sentenció, “lo que hace por mis hijos, la dedicación, las vitaminas, las cositas, la manejada, el ‘couch’, todo”.

