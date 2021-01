Thalía presume su 'set' completo de costillas en la portada de Vogue México

En el año 2000, la cantante mencionó esta leyenda en la letra de 'Arrasando', uno de sus grandes éxitos musicales. El fragmento dice: "Son tantos los celos que me hacen cosquillas, que si engordo, que si enflaco, que si no tengo costillas , hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando".

En 2014 volvió a tocar el tema: "Que si me saqué las costillas, si es o no, es una intriga que la gente tiene. Yo aproveché unos comentarios que se hicieron en la televisión de Filipinas y le tomé una foto de unas ribs a la barbacoa que me había comido y estaban deliciosas. Se me ocurrió ponerlas en un frasco, echarle agüita y reírme de esto", comentó sobre una publicación que hizo ese mismo año en Instagram, donde a modo de broma mostró un recipiente con algunas costillas que previamente se había comido.