Thalía sufre accidente en Premio Lo Nuestro: muestra imágenes de las fuertes lesiones

Thalía sufrió un accidente durante la transmisión en vivo de Premio Lo Nuestro 2025. La cantante terminó con bolsas de hielo en uno de sus tobillos luego de sufrir tremendo tropezón sobre el escenario.

A través de su cuenta de Instagram, la host de la edición 37 de la fiesta latina más importante del año se sinceró sobre los percances que sufrió no solo en el show en vivo sino también durante los ensayos con el grupo Ha-Ash, haciendo énfasis en que desde pequeña aprendió que pase lo que pase “el show debe continuar”.

“¡Yo aprendí desde chica en el teatro, que la función debe continuar! No importa lo que pase o cómo te sientas, anatómica y emocionalmente tienes que cambiar el switch y seguir adelante con el plan para tu compromiso con el público”, narró este 21 de febrero.

Así documentó Thalía su percance en el escenario. Imagen Thalía / Instagram



“Aquí les comparto un poquito de lo que pasó un día antes de Premio Lo Nuestro en ensayos, donde al bajarme de una barra me hice este moretón en la pierna con las chicas de Ha-Ash, y el día del show, bajándome del escenario después de la primera presentación de conducción, me torcí el tobillo con unos cables en la oscuridad”, contó.

Thalía explicó que a pesar del intenso dolor que tenía, logró controlarlo con una bolsa de hielos, lo que a su vez le permitió concluir con éxito sus presentaciones.

“Hay un pedacito casi al final en mi presentación con Los Ángeles Azules donde al cruzar el escenario del lado, al lado, sentí que el pie ya no me daba, pero seguí sin parar!”, ventiló.

“¡A pura adrenalina viendo las caritas felices del público hermoso! ¡Vamos! Aquí se sigue sin importar qué!”, sentenció.