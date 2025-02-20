Thalía tuvo una emergencia de belleza previo a Premio Lo Nuestro, ¿qué le pasó en su linda cara?

Video Paquita la del Barrio fue actriz en María Mercedes: así recordó Thalía su actuación

En su edición 37, Premio Lo Nuestro contará con grandes talentos, incluyendo a las figuras encargadas de la conducción de esta gran fiesta de la música latina.

Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía serán las host de Premio Lo Nuestro 2025. Pero, a unas cuantas horas de la celebración, la cantante de ‘Amor a la Mexicana’ compartió con sus fans algunas emergencias de belleza que tuvo.

Thalía Imagen @thalia en Instagram/ Mezcalent

Thalía tuvo una emergencia de belleza previa a Premio Lo Nuestro 2025

PUBLICIDAD



A través de su cuenta oficial de Instagram, Thalía compartió con sus fans su gran alegría por formar parte de los ensayos de Premio Lo Nuestro.

Sin embargo, también dio a conocer un pequeño inconveniente que se le presentó un día antes del gran evento. Y es que a la cantante le salió un grano en el rostro, y así compartió la noticia con sus seguidores:

"Estamos muy nerviosos, es el segundo día, estoy que ¡ah! me salió un grano gigante ¿qué voy a hacer?"



Más tarde, Thalía expresó la gran sorpresa que se llevó tras revelar su emergencia de belleza, pues muchos fans empezaron a mandarle mensajes sobre cómo podría quitarse esa pequeña protuberancia de la cara:

"Les voy a contar que nunca he recibido más DMs y mensajes hablándome de consejos de cómo quitarme el grano. Gracias, ¡los amo! jamás me imaginé que supieran tanto de granitos".



Thalía además aprovechó el espacio para contarle a sus fans que antes ella solía tener mucho acné, pero pudo controlar y sobrellevar su problema: "Yo tuve mucho acné, cariños, pero luego me tomé así como que esa medicina que te quita los granitos. Pero cuando me salen, me salen"

¿El vestido de Thalía no está listo para Premio Lo Nuestro?

A través de sus redes sociales, Thalía también compartió que “se le pasó” un pequeño detalle en lo que respecta al vestido que usará en el Opening Show de Premio Lo Nuestro 2025 .

Por medio de un video, la cantante compartió cómo fue la inesperada confusión que tuvo con su estilista Irma Martínez.

Thalía pensó que Irma le había mandado un mensaje a una diseñadora, e Irma pensó que Thalía lo había hecho. Así que se llevaron una buena sorpresa al enterarse que ninguna de las dos había contactado a la diseñadora.

"Cuando llegamos aquí: ¿Y el vestido? ¿Cuál vestido? Pues tú le hablaste. ¡No, yo no le hable! ¿Qué pasa?"

@thalia Cosas que pasan en el Backstage de @Premio Lo Nuestro ❤️❤️❤️❤️ ¡Mañana es el gran día! @Univision #PremioLoNuestro ♬ Genesis - Ashley🖤

Fue así como Thalía tuvo que ingeniárselas para solucionar este problema de vestuario, el cual llegará a sus manos de la manera menos esperada posible:

"Le hablamos juntas anoche a la diseñadora que está en República Dominicana, se puso a hacer el vestido. Es más no uno, sino dos. ¿Y qué creen? ¿Con quién creen que me lo va a mandar? Esta mañana está volando el vestido con la Miss Universo. ¡La Miss Universo me está trayendo el vestido!".

Puedes ver Premio Lo Nuestro el jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión estarán enlazadas para comenzar con la transmisión del especial Noche de Estrellas. Una hora después, a las 8P/7C dará inicio la gala de la edición 37.