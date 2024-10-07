Thalía

Thalía presume a su hija en fotos: Sabrina cumplió 17 años y así ha crecido

La cantante celebró el cumpleaños de su hija mayor con fotos inéditas de su infancia. El nacimiento de Sabrina Shakaë, en 2007, “cambió el mundo” de la cantante.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Thalía compartió un TikTok con su hija Sabrina Sakaë y sus fans enloquecieron

Thalía debutó en la maternidad con el nacimiento de Sabrina Shakaë, quien este lunes 7 de octubre está celebrando su cumpleaños 17.

Con motivo de la celebración, la cantante compartió fotografías de su hija mayor, quien según palabras de la misma esposa de Tommy Mottola, “cambió todo su mundo” con su nacimiento.

“Amor mío, todavía no puedo creer que hoy cumples 17 años.

Imagen Thalía / Instagram


Aún te veo como esa bebecita que vino a cambiarlo todo en mi mundo”, escribió la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ en Instagram.

“Te has convertido en una joven ante nuestros ojos, siendo un alma llena de amor, compasión, alegría, fortaleza y una serie de atributos preciosos con los que nos alegras cada día”, agregó.

En esta misma publicación, Thalía le expresó sus mejores deseos a Sabrina. Además, le recordó lo importante que es para ella.

“Saki, amor mío, solo le pido a Dios que te acompañe y nunca te suelte de la mano, que te proteja y te cuide SIEMPRE. ¡Te amamos muchísimo, hijita! ¡Tu papá, tu hermanito y yo te deseamos un muy Feliz Cumpleaños mi amor! 17!!! WOW!”, sentenció.

Imagen Thalía / Instagram

Así ha crecido Sabrina, la hija mayor de Thalía

Al igual que su hermano, Sabrina Shakaë ha llevado una vida lejos de los reflectores. Sin embargo, de vez en cuando hace esporádicas apariciones en las redes sociales de Thalía, en donde la cantante ha evidenciado lo mucho que ha crecido su hija mayor.

Sabrina nació el 7 de octubre de 2007 y es fruto del matrimonio de la artista de 53 años con el empresario Tommy Mottola.

Imagen Thalía Instagram / Getty Images


Aunque Thalía se ha caracterizado por cuidad la identidad de su hija, de vez en cuando la joven de 17 años aparece ante el público. En 2019, Sabrina apareció junto a sus padres en la develación de la estrella de Tommy Mottola en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Una de sus últimas apariciones públicas de Sabrina ocurrió en 2020, cuando los internautas le encontraron gran parecido con ‘Marimar’, personaje que Thalía personificó en 1994, luego de que su misma madre compartiera una foto de la adolescente en medio de la playa. En 2022, la adolescente celebaría sus XV años, pero el festejo fue pospuesto debido a que doña Eva Mange, abuelita de la cantante,se encontraba delicada de salud.

Video ¿Thalía y Becky G se pelearon en el escenario? Se aclara el polémico "chisme"
