Hija de Thalía es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’: fotos lo demuestran
Sabrina Sakaë parece ser clon de la cantante en la época en la que era protagonista de telenovelas. La joven cumplirá 17 años el próximo octubre.
La hija mayor de Thalía está a punto de cumplir 17 años. Aunque desde hace un par de años la cantante dejó de mostrar a su primogénita en redes sociales, las fotografías de Sabrina Sakaë que compartió hace 5 años delatan que es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’.
De acuerdo con las imágenes que la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ compartió en Instagram en 2019, Sabrina heredó algunos de los rasgos físicos que lucía en ‘Quinceañera’, telenovela (que puedes ver en ViX) en la que entonces ella tenía 16 años.
Con el enorme parecido que lució Sabrina Sakaë a Thalía, fans de la cantante mexicana aseguraron que la adolescente bien podría ser la próxima estrella de las telenovelas.
Pero eso no fue todo, ya que en las nuevas fotografías que Thalía compartió de su familia en 2020, los internautas le encontraron parecido con su personaje de ‘Marimar’, pues la imagen de Sabrina a la orilla del mar le recordó a los usuarios su trabajo al lado de Eduardo Capetillo.
¿Quién es la hija mayor de Thalía?
Sabrina Sakaë nació el 7 de octubre de 2007 y es la primera hija del matrimonio formado por Thalía y Tommy Mottola.
Aunque era constante que la hermana de Laura Zapata compartiera fotografías de su hija mayor, la última vez que se dejó ver junto a ella fue en 2022 en un video de TikTok. En aquel entonces, la adolescente estaba a tres meses de cumplir 16 años.
Además de Sabrina Sakaë, Thalía y Tommy Mottola son padres de Matthew Alejandro, quien el próximo 25 de junio cumplirá 13 años.