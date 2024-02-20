Hija de Thalía es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’: fotos lo demuestran

Video Thalía está sufriendo por un nuevo padecimiento: no había prestado atención a sus síntomas

La hija mayor de Thalía está a punto de cumplir 17 años. Aunque desde hace un par de años la cantante dejó de mostrar a su primogénita en redes sociales, las fotografías de Sabrina Sakaë que compartió hace 5 años delatan que es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’.

De acuerdo con las imágenes que la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ compartió en Instagram en 2019, Sabrina heredó algunos de los rasgos físicos que lucía en ‘Quinceañera’, telenovela (que puedes ver en ViX) en la que entonces ella tenía 16 años.

Con el enorme parecido que lució Sabrina Sakaë a Thalía, fans de la cantante mexicana aseguraron que la adolescente bien podría ser la próxima estrella de las telenovelas.

Sabrina Sakaë heredó algunos rasgos físicos de Thalía. Usuarios le encontraron parecido cuando actuaba en 'Quinceañera'. Imagen Tommy Mottola Instagram / TelevisaUnivision



Pero eso no fue todo, ya que en las nuevas fotografías que Thalía compartió de su familia en 2020, los internautas le encontraron parecido con su personaje de ‘Marimar’, pues la imagen de Sabrina a la orilla del mar le recordó a los usuarios su trabajo al lado de Eduardo Capetillo.

Esta foto causó revuelo en Internet por el parecido entre madre e hija. Imagen Thalía Instagram / Mezcalent

¿Quién es la hija mayor de Thalía?

Sabrina Sakaë nació el 7 de octubre de 2007 y es la primera hija del matrimonio formado por Thalía y Tommy Mottola.

Aunque era constante que la hermana de Laura Zapata compartiera fotografías de su hija mayor, la última vez que se dejó ver junto a ella fue en 2022 en un video de TikTok. En aquel entonces, la adolescente estaba a tres meses de cumplir 16 años.

Thalía aparece con su hija Sabrina Sakaë en TikTok Imagen Thalía / TikTok