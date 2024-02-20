Thalía

Hija de Thalía es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’: fotos lo demuestran

Sabrina Sakaë parece ser clon de la cantante en la época en la que era protagonista de telenovelas. La joven cumplirá 17 años el próximo octubre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Thalía está sufriendo por un nuevo padecimiento: no había prestado atención a sus síntomas

La hija mayor de Thalía está a punto de cumplir 17 años. Aunque desde hace un par de años la cantante dejó de mostrar a su primogénita en redes sociales, las fotografías de Sabrina Sakaë que compartió hace 5 años delatan que es idéntica a su mamá cuando estaba en ‘Quinceañera’.

De acuerdo con las imágenes que la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ compartió en Instagram en 2019, Sabrina heredó algunos de los rasgos físicos que lucía en ‘Quinceañera’, telenovela (que puedes ver en ViX) en la que entonces ella tenía 16 años.

PUBLICIDAD

Con el enorme parecido que lució Sabrina Sakaë a Thalía, fans de la cantante mexicana aseguraron que la adolescente bien podría ser la próxima estrella de las telenovelas.

Sabrina Sakaë heredó algunos rasgos físicos de Thalía. Usuarios le encontraron parecido cuando actuaba en 'Quinceañera'.
Sabrina Sakaë heredó algunos rasgos físicos de Thalía. Usuarios le encontraron parecido cuando actuaba en 'Quinceañera'.
Imagen Tommy Mottola Instagram / TelevisaUnivision

Más sobre Thalía

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban
0:51

#ArchivoFamosos: el día que a Thalía le preguntaron por qué ella y Biby Gaytán no se saludaban

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje
1:04

Como Marimar, Thalía celebra el cumpleaños de su fallecida hermana con conmovedor mensaje

Univision Famosos
Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos
1:00

Hijo de Thalía ya casi es quinceañero: así luce en sus más recientes fotos

Univision Famosos
Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos
2 mins

Thalía celebra el cumpleaños 14 de su hijo Matthew Alejandro publicando inéditas fotos

Univision Famosos
¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto
0:56

¿Thalía en pleito con su familia por cenizas de su hermana? Hija de Ernestina Sodi sorprende al respecto

Univision Famosos
Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”
1:20

Reportera de El Gordo y La Flaca cae al suelo por Thalía: responde a quienes dicen que fue un “invento”

Univision Famosos
Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”
1:24

Mitzy cumple sueño de ‘La Diva Indigente’, quien solo acepta ropa “carísima”

Univision Famosos
Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi
2 mins

Thalía nuevamente de luto a 5 meses de la trágica muerte de su hermana Ernestina Sodi

Univision Famosos


Pero eso no fue todo, ya que en las nuevas fotografías que Thalía compartió de su familia en 2020, los internautas le encontraron parecido con su personaje de ‘Marimar’, pues la imagen de Sabrina a la orilla del mar le recordó a los usuarios su trabajo al lado de Eduardo Capetillo.

Esta foto causó revuelo en Internet por el parecido entre madre e hija.
Esta foto causó revuelo en Internet por el parecido entre madre e hija.
Imagen Thalía Instagram / Mezcalent

¿Quién es la hija mayor de Thalía?

Sabrina Sakaë nació el 7 de octubre de 2007 y es la primera hija del matrimonio formado por Thalía y Tommy Mottola.

Aunque era constante que la hermana de Laura Zapata compartiera fotografías de su hija mayor, la última vez que se dejó ver junto a ella fue en 2022 en un video de TikTok. En aquel entonces, la adolescente estaba a tres meses de cumplir 16 años.

Thalía aparece con su hija Sabrina Sakaë en TikTok
Thalía aparece con su hija Sabrina Sakaë en TikTok
Imagen Thalía / TikTok


Además de Sabrina Sakaë, Thalía y Tommy Mottola son padres de Matthew Alejandro, quien el próximo 25 de junio cumplirá 13 años.

Relacionados:
ThalíaTelenovelasHijos de famososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD