Thalía estrena canción de desamor y fans creen que es una indirecta por su supuesto divorcio

A principios de febrero, varios medios replicaron los rumores de que Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía con Leslie Shaw.

Con el paso de los días fue la cantante peruana la encargada de desmentir esta información, asegurando que ni siquiera conoce al productor musical.

Si bien los padres de Matthew Alejandro y Sabrina Sakaë no se han pronunciado al respecto, fue su amiga Lili Estefan quien afirmó que entre la pareja no había ningún problema y que “están felices, están contentos”.

El tema parecía haber llegado a su fin a mediados de febrero, cuando Thalía y su esposo se dejaron ver juntos en una cena en Miami. Sin embargo, los fans encontraron una nueva razón para sospechar.

Thalía lanzó cover de ‘Para no verte más’ junto a Kenia Os

El pasado 2 de marzo, la actriz de ‘María la del barrio’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) estrenó una esperada colaboración musical: una nueva versión del éxito de 1999 de la agrupación La Mosca Tse-Tse.

Para esta canción, se alió con su compatriota de 23 años.

Desde semanas atrás, ambas habían expresado en redes sociales su emoción por trabajar juntas, así como por darle un nuevo toque al clásico.

En su cover de ‘Para no verte más’, Thalía y Kenia Os apostaron por un ritmo más alegre y pop. Sin embargo, fue otro motivo lo que llamó la atención de sus fans: la letra de la canción.



Desde el coro, se hace una alusión a una desilusión amorosa:

“Yo romperé tus fotos / Yo quemaré tus cartas /Para no verte más /Para no verte más / Yo romperé tus fotos / Yo quemaré tus cartas / Para no verte más”.



Este tema se mantiene a lo largo de la composición, con palabras como:

“Y si logras sobrevivir / Al refucilo de maldad / Preguntarás en dónde estás / Preguntarás qué te pasó / Me voy a poner a fumar / Sin preocuparme nada más / Total, ya es tarde pa' volver / Total, ya es tarde pa' soñar”.

Fans creen que la nueva canción de Thalía sería una indirecta

Debido a que ‘Para no verte más’ llegó tan solo unas semanas después de los rumores de divorcio de Thalía y Tommy Mottola, varios usuarios de redes sociales aseguraron que sería una referencia a lo que estaría viviendo en el plano personal.



La canción llegó al mismo coincidió con el estreno de ‘TQG’, tema que muchos creyeron que iba con dedicatoria a los ex de Shakira y Karol G, por lo que le propusieron que su siguente colaboración fuera con las colombianas.



Los más escépticos de sus fans, por su parte, aseguraron que la actriz de ‘Marimar’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) no desmintió los rumores de su separación para darle mayor impulso a su dueto con Kenia Os.



Cuéntanos en los comentarios, ¿tú crees que ‘Para no verte más’ es una indirecta de Thalía?, ¿te gustó la canción con Kenia Os?

