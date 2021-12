Thalía explicó por qué se alejo de las redes y la razón está relacionada con su salud

Thalía es una de las artistas del medio del espectáculo que presume una gran trayectoria, desde que incursionó en Timbiriche, pasando por las telenovelas, hasta tener grandes éxitos como solista y ahora empresaria.

Actualmente la intérprete de ‘Arrasando’ es una de las figuras que más están activas en redes sociales, ahí comparte los días de trabajo, los platillos que come, así como la rutina de ejercicio que lleva para mantenerse en forma a los 50 años.

Sin embargo, desde hace unas semanas Thalía se ha ausentado de su perfil en Instagram, al parecer un problema de salud fue el culpable de que la intérprete se mantuviera inactiva.

Por medio de un video difundido en su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola apareció con un maquillaje ligero y utilizando un filtro, fue como reveló que ha estado “desaparecida” porque ha presentado fuertes dolores en la zona lumbar, lo que ha impedido que camine o realice algún tipo de actividad física.

“Estoy en un grito, porque tengo un dolor lumbar, que no me deja, no puedo caminar, no puedo sentarme, no puedo acostarme”.



La también empresaria manifestó que desde hace aproximadamente cinco meses no hace ejercicio, motivo por el que ella piensa que esto le generó una debilidad en la espalda, como resultado ahora está lidiando para seguir con su rutina del diario.

Durante la transmisión en vivo Thalía declaró que los dolores por los que atraviesa han sido un impedimento para seguir adelante, por el momento está realizando una serie de ejercicios que le ayudan a fortalecer esa parte del cuerpo.

La cantante aseveró que el problema de su espalda se enfoca en la parte baja, como tratamiento, acude a sesiones de acupuntura.

“Les estoy compartiendo esto, porque no he posteado tanto, la espalda baja me tiene mal. ¡Qué horror que te duela la espalda! Estoy haciendo acupuntura y ejercicios para acondicionar los músculos internos. Ya quiero volver a bailar, cantar y a ser la misma”.



Incluso la artista pidió a todos sus fanáticos que le compartieran algunos tips para que vuelva a retomar todo lo que acostumbraba a hacer.

"Me encanta hacerlos reír, pero ahora sí, estoy mal. Si saben de algún tratamiento lumbar o algo que pueda hacer para salir de este dolor, díganmelo”.

Thalía celebró 21 años de casada

Fue en el año 2000 cuando la cantante llegó con un enorme vestido a la Catedral de San Patricio en Nueva York para jurarse amor eterno con el empresario Tommy Mottola.

Esta fecha no pasó de largo para el hombre que conquistó a la mexicana quien aprovechó la oportunidad para felicitar a su esposa en redes sociales y dedicarle un mensaje por estar más de dos décadas juntos.

“Feliz aniversario, Thalía ¡No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que estas fotos de este día! Y ¡tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me has regalado! ¡Te amo mucho por siempre, bebé, mi cielo, mi amor!”.



Por otra parte, la cantante también mostró los sentimientos que la rodean.

"Diciembre del año 2000 en una helada noche en Manhattan. A 10 bajo cero caminaba hacia ti mi amor @tommymottola. A encontrarme contigo en el altar de la catedral de San Patricio, enamorados, confiando en nuestro amor desde ese día hasta hoy 21 años después. Gracias por ser mi compañero de vida, por amarme tanto y tal cual soy, acelerada, impulsiva, romántica, soñadora, alocada y apasionada por la vida. ¡Te amo mi amor! Por muchos años más de amor, de complicidad, de compañerismo, de sueños en común a tu lado. ¡¡Te amo!!! Feliz aniversario de bodas”.