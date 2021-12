Thalía celebró sus 21 años de casada con románticas fotos de su álbum de bodas

El 2 de diciembre de 2000, Thalía caminó por el largo pasillo de la catedral de San Patricio en Manhattan, Nueva York para reunirse con Tommy Mottola en el altar y juntos convertirse en marido y mujer.

Este momento tan especial, así como la recepción después de la ceremonia religiosa se mantienen vivos en la memoria y corazón de la cantante, así como en el álbum fotográfico de bodas, el cual recientemente compartió Thalía en su Instagram con motivo de su aniversario del 2021.

Thalía celebró sus 21 años de casada con Tommy Mottola



Thalía inició su aniversario de bodas 21 con un romántico desayuno rodeada de pétalos de rosas rojas, una foto de ella y su esposo Tommy enmarcada en un portarretratos de corazón plateado y una postal con el versículo de Proverbios 3:3 que dice "Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón".



Este bonito detalle de su mañana lo compartió en un reel de Instagram en donde también agregó el bello viaje al pasado que hizo al recordar el día de su boda.

La cantante mostró fotos de su enlace matrimonial con Tommy en la iglesia, así como de la recepción que hubo después directo de su álbum de fotos personal.

Este breve video lo acompañó con un largo mensaje en donde recordó la “helada noche” en la que se encontró en el altar con Tommy e inició su matrimonio.

En este texto de amor, Thalía le agradeció a su esposo por ser su “compañero de vida” y por amarla tal y como es. Asimismo, deseó “muchos años más de amor” junto a su esposo.



Tommy también publicó un video con fotos de su boda con el que le dedicó un bonito mensaje a su esposa.

FELIZ ANIVERSARIO ¡¡No hay nada en mi vida que me haya hecho más feliz, gozoso y completo que estas fotos de este día!!... Y ¡tengo la suerte de despertar con tu hermosa luz y el amor que me has regalado! TE AMO MUCHO por SIEMPRE. Mi Bebe Mi Cielo Mi Amor!!”

Estas muestras de amor se unen a los múltiples celebraciones que han tenido con motivo de sus aniversarios de boda, como en el 2020 que, además de tener una romántica cena, visitaron la catedral de San Patricio en donde unieron sus vidas en matrimonio.