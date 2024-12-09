Famosos

Actriz de Los Ricos También Lloran anuncia la muerte de su exesposo y papá de su hija

La actriz dio a conocer la noticia mediante Instagram. Gabriel Romero fue su marido durante dos años y juntos procrearon a la pequeña Natalia.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Thali García hace conmovedora promesa a su exesposo tras confirmar su muerte

Thalí García se encuentra de luto debido a la muerte de su exesposo y padre de su hija Natalia, Gabriel Romero.

Fue la propia actriz quien este 8 de diciembre dio a conocer su pérdida mediante un ‘post’ en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón”, escribió para acompañar una fotografía antaña de ambos.

“¡Gabriel Romero, vuela alto, mi ‘Chapito’! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos en resto de nuestras vidas”, agregó.

Aunque ella informó la noticia este domingo, en una esquela que publicó en sus historias de la red social, se puntualiza que él falleció el pasado 21 de noviembre.

Thalí García dio a conocer el fallecimiento de su exesposo, Gabriel Romero.
Thalí García dio a conocer el fallecimiento de su exesposo, Gabriel Romero.
Imagen Thalí García/Instagram

Más sobre Famosos

Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud
1 mins

Nadia Ferreira y sus seis espectaculares vestidos en Premios Juventud

Univision Famosos
Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica
1:00

Natti Natasha tendrá otra niña y la reacción de Marc Anthony fue épica

Univision Famosos
Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña: así fue la espectacular revelación en Premios Juventud 2025
1 mins

Natti Natasha y Raphy Pina tendrán otra niña: así fue la espectacular revelación en Premios Juventud 2025

Univision Famosos
Kenia Os acapara las cámaras con vestido de encaje y transparencias en alfombra de Premios Juventud
0:49

Kenia Os acapara las cámaras con vestido de encaje y transparencias en alfombra de Premios Juventud

Univision Famosos
Yeri Mua deslumbra con atrevido look de sirena en la alfombra azul de Premios Juventud
0:56

Yeri Mua deslumbra con atrevido look de sirena en la alfombra azul de Premios Juventud

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 
1:00

#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 

Univision Famosos
Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano
0:56

Ex de Bayron Sánchez “se pone a disposición de las autoridades” tras crimen del cantante colombiano

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina quiere interpretar a Juan Querendón como su papá
0:43

Hijo de Itatí Cantoral y Santamarina quiere interpretar a Juan Querendón como su papá

Univision Famosos
Aislinn Derbez confiesa haber sentido "celos" de Regina Blandón por su papel en La Familia P. Luche
1 mins

Aislinn Derbez confiesa haber sentido "celos" de Regina Blandón por su papel en La Familia P. Luche

Univision Famosos
¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella
0:53

¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella

Univision Famosos

¿Qué le sucedió al exesposo de Thalí García?

Hasta el momento, Thalí García no ha revelado la causa del deceso de Gabriel Romero. Sin embargo, compartió una misiva que podría dar pistas de lo sucedido.

“Me dijeron que quizá ‘nunca más podría encontrarte’. Juraron que podían arrancarte de nuestro lado, pero no contaban con que el amor es la fuerza más poderosa de todo el planeta”, indicó.

“Les hicieron falta bosques, montañas, dragones, pastizales que fueran mucho más grandes para que yo no pudiera encontrarte”, añadió.

Ella continuó: “Creyeron que te apagaban, pero sólo acrecentaron la pasión con la que te buscaría. Ignoraban que quizás podrían borrar una sonrisa, pero jamás tus risas que son inmortales”.

La también modelo aseguró que “no existe poder humano” que “hubiera podido impedir que yo te trajera de regreso a tu casa”.

“Así como prometí que te encontraría y lo cumplí, te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz, recordando todos los días lo mejor de ti”, anotó.

Para finalizar este mensaje, García le dedicó otras cariñosas palabras a Romero, a quien nombró su “ángel en el cielo”.

PUBLICIDAD

“Eres, fuiste y siempre serás mi mejor debilidad. No nos veremos pronto, pero te volveré a elegir mil veces, en todas las siguientes vidas”, expresó.

“Tu familia y tus amigos te amamos con locura. ¡Vuela alto como siempre te gustó! Descansa en paz, ‘Chapito’”, concluyó.

La intérprete, quien apareció en Los Ricos También Lloran, que puedes ver aquí en ViX, tenía 23 años cuando se casó con ‘Gabo’, como lo llamaba, en 2014.

Eran mejores amigos desde niños y crecieron en Sonora. Se divorciaron a inicios de 2016, contó ella según People en Español.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Noche de Estrellas: Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD