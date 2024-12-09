Actriz de Los Ricos También Lloran anuncia la muerte de su exesposo y papá de su hija

Video Thali García hace conmovedora promesa a su exesposo tras confirmar su muerte

Thalí García se encuentra de luto debido a la muerte de su exesposo y padre de su hija Natalia, Gabriel Romero.

Fue la propia actriz quien este 8 de diciembre dio a conocer su pérdida mediante un ‘post’ en su cuenta de Instagram.

“Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón”, escribió para acompañar una fotografía antaña de ambos.

“¡Gabriel Romero, vuela alto, mi ‘Chapito’! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos en resto de nuestras vidas”, agregó.

Aunque ella informó la noticia este domingo, en una esquela que publicó en sus historias de la red social, se puntualiza que él falleció el pasado 21 de noviembre.

¿Qué le sucedió al exesposo de Thalí García?

Hasta el momento, Thalí García no ha revelado la causa del deceso de Gabriel Romero. Sin embargo, compartió una misiva que podría dar pistas de lo sucedido.

“Me dijeron que quizá ‘nunca más podría encontrarte’. Juraron que podían arrancarte de nuestro lado, pero no contaban con que el amor es la fuerza más poderosa de todo el planeta”, indicó.

“Les hicieron falta bosques, montañas, dragones, pastizales que fueran mucho más grandes para que yo no pudiera encontrarte”, añadió.

Ella continuó: “Creyeron que te apagaban, pero sólo acrecentaron la pasión con la que te buscaría. Ignoraban que quizás podrían borrar una sonrisa, pero jamás tus risas que son inmortales”.

La también modelo aseguró que “no existe poder humano” que “hubiera podido impedir que yo te trajera de regreso a tu casa”.

“Así como prometí que te encontraría y lo cumplí, te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz, recordando todos los días lo mejor de ti”, anotó.

Para finalizar este mensaje, García le dedicó otras cariñosas palabras a Romero, a quien nombró su “ángel en el cielo”.

“Eres, fuiste y siempre serás mi mejor debilidad. No nos veremos pronto, pero te volveré a elegir mil veces, en todas las siguientes vidas”, expresó.

“Tu familia y tus amigos te amamos con locura. ¡Vuela alto como siempre te gustó! Descansa en paz, ‘Chapito’”, concluyó.

La intérprete, quien apareció en Los Ricos También Lloran, tenía 23 años cuando se casó con 'Gabo', como lo llamaba, en 2014.