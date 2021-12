Telenovelas que pudieron tener otros protagonistas: ¿te imaginas a Anahí como 'Rubí'?

¿Sería lo mismo ' Abismo de pasión' si el actor hubiese sido Sebastián Zurita, en vez de David Zepeda? , o ¿cómo creen que hubiera sido el beso romántico de Sebastián Rulli con Anahí Puente en 'Rubí'?

Como ya lo habíamos mencionado es importante elegir bien al reparto de cada proyecto, ya sea en cine o televisión, pues los personajes se convierten en iconos gracias a los actores que les dan vida y es difícil pensar en cómo sería ese personaje interpretado por otro actor.

Además, es bien sabido que algunos actores han sido rechazados para interpretar un papel en concreto, mientras que otros no lo hacen porque tienen más proyectos o, simplemente, no les llama la atención la oferta.

Ellos son los actores que por poco se quedan sin protagonizar los papeles con los que se hicieron más populares y con los que tuvieron éxito en su carrera.

#1 Abismo de pasión

Transmitida en 2012, fue un remake de ‘Cañaveral de Pasiones’, televisada en 1996. Originalmente el plan era que Sebastián Zurita ocupará el papel protagónico junto Angelique Boyer, pero la empresa productora decidió cambiar al protagonista en el último momento por David Zepeda, luego que Zurita hubiera anunciado ante los medios su participación en la novela.



Tiempo después, tuvo que declarar con mucha tristeza que ya no sería parte del elenco, esto por medio de una conferencia de prensa informó Vanguardia.

#2 En tierras salvajes

Fue producida por Salvador Mejía. Pocos días del comienzo de las grabaciones cambiaron a Mayrín Villanueva, quien había sido anunciada como la protagonista, en su lugar fue llamada Claudia Álvarez.



Esto se debió a que Mayrín ya estaba participando en otro proyecto de la productora y, por políticas de la empresa, no podía aparecer en ambos.

#3 Teresa

De acuerdo a People en Español, Aracely Arámbula contó que el productor José Alberto Castro le ofreció el papel de 'Teresa', sin embargo no lo aceptó. La mexicana quería pasar tiempo con sus hijos y fue como se lo dieron a Angelique Boyer.

“Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses. Entonces yo dije ‘se me hace que no es el momento de que haga esta novela’ porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con el dolor de mi alma porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue”.



La ex de Luis Miguel, no se arrepiente de su decisión: “No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos [refiriéndose a sus hijos] y las cosas suceden por algo”.

#4 Cuna de Lobos

El papel antagónico fue interpretado por María Rubio, quien se catapultó como una de las villanas más famosas de la pantalla chica.

Y aunque el público ya no puede imaginarse otra 'Catalina Creel', lo cierto es que ese papel fue escrito para Marga López; pesea eso, ella lo rechazó debido a que le parecía muy poco prometedor el papel de villana.



Otra de las actrices que rechazó un papel en esta misma telenovela fue Angélica Aragón, la protagonista de 'Vivir un poco', que recién finaliza el exitoso proyecto.

La actriz no aceptó la propuesta para darle vida a Leonora, así que Diana Bracho y Gonzalo Vegas protagonizaron la famosa telenovela mexicana transmitida en la década de los 80.

#5 Rubí

Aun cuando resulta difícil imaginar a otra protagonista de la novela ‘Rubí’ más que Bárbara Mori, cuando la producción de José Alberto Castro se encontraba en preproducción, varias actrices hicieron el casting para el papel.



Anahí Puente, Marlene Favela, Patricia Manterola, Mónika Sánchez y Cecilia Gabriela fueron algunas de las famosas que lo intentaron.

#6 Mirada de Mujer

En 1997, la televisión mexicana lanzó 'Mirada de mujer', que se convirtió en uno de los melodramas más exitosos de todos los tiempos de la televisión nacional. Consagró en el corazón de los televidentes a Angélica Aragón con su inolvidable personaje de María Inés Domínguez.

No obstante, la actriz estuvo muy cerca de no interpretar este papel pues antes se lo habían ofrecido a Angélica María.



La mamá de Angélica Vale era una de las estrellas más cotizadas de la década de 1990, pero en aquel entonces acababa de llevar el rol principal en 'Bendita mentira', por lo que vivía un gran momento.

#7 Sueño de amor

Esta telenovela mexicana, producida por Juan Osorio, en 201,6 quería que la protagonista fuera Silvia Navarro junto a Cristián de la Fuente. Lamentablemente, los horarios de la actriz no quedaban, en consecuencia, tuvo que rechazar el papel, dándole la oportunidad a Betty Monroe.

#8 La bella y las bestias

Una serie coproducida entre Televisa y Univisión de la mano de Billy y Fernando Rovzar de Lemon Films.



La actriz de 'Pasión y poder', Altair Jarabo, iba a ser la encargada de protagonizar este 'thriller'. Con todo, la productora cambió de idea semanas después de comenzar las grabaciones y eligió a Esmeralda Pimentel.

#9 La fuerza del destino

Telenovela escrita por María Zarattini que protagonizaron Sandra Echeverría y David Zepeda en 2011.



En esta exitosa telenovela igual hubo cambio de actrices; Claudia Álvarez iba a ser originalmente la ambiciosa ‘Maripaz’, pero fue Laisha Wilkins quien se quedó con el papel.