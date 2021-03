'Tefi' Valenzuela rechaza un acuerdo que habría puesto al actor Eleazar Gómez fuera de prisión

La cantante peruana Stephanie 'Tefi' Valenzuela confirmó que no llegará a ningún acuerdo con su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez , quien permanece en prisión preventiva tras ser acusado de violencia familiar equiparada en contra de ella.

En caso de que la cantante aceptara ese acuerdo, Eleazar Gómez podría quedar en libertad luego de casi 4 meses en prisión. No obstante, su ahora exnovia confirmó que ella no aceptará ningún ofrecimiento por parte de él y se apegará a la sentencia que dictamine el juez.

Tras esta declaración, 'Tefi' Valenzuela ofreció algunas entrevistas con ciertos medios de comunicación en las que negó haber aceptado algún acuerdo con su supuesto agresor. " No es cierto , no sé ni siquiera de cuál declaración sacaron eso", aclaró en declaraciones para 'Venga la alegría' presentadas este lunes 1 de marzo, "simplemente se va a llegar todo por el medio legal".

Dijo que si el juez dictamina que exista alguna cantidad a pagar por parte de Eleazar Gómez como parte de la reparación del daño que le causó, esa será determinación de la autoridad y no de ella. "Ya se dirá lo que el juez diga, pero eso no es algo que yo pida ".

"Desde el día uno, yo no he cambiado mi parecer, ni mi opinión, ni el perdón, ni nada", reiteró. La peruana ha sostenido en varias ocasiones que ella no le otorgará el perdón legal a la estrella de 'Atrévete a soñar'.