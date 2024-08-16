Eleazar Gómez

¿Actor de Amores Verdaderos ahora es stripper?: tendría problemas para encontrar trabajo

Eleazar Gómez incursionará en el baile erótico luego de más de 4 años alejado de las telenovelas. El actor estaría teniendo problemas para retomar su carrera tras estar en prisión.

Por:
Elizabeth González.
Eleazar Gómez continuaría picando piedras tras su estancia en prisión. A más de 4 años de estar alejado de las telenovelas, el actor incursionará como stripper para el proyecto ‘Bandidos Experience’, un show en el que los protagonistas se quietarán la ropa, al estilo de ‘Magic Mike’.

En entrevista con ‘Venga la Alegría, el actor de Amores Verdaderos compartió estar emocionado por este nuevo proyecto que va dirigido a todo el público y por su regreso a los escenarios.

“Es otra manera de expresar el arte, como siempre lo he platicado y como siempre me ha gustado extenderles y compartirles, soy un defensor del arte y desde aquel show que hicimos en algún momento siempre me quedé con la espinita y como con las ganas de volver a realizar algo que estuviera con ese nivel de calidad”, comentó al show en su emisión del 15 de agosto.

Eleazar Gómez enfrenta críticas por su peso

Por otro lado, el intérprete de 38 años respondió tajante a su supuesto problema con las adicciones que estaría provocando su aparente baja de peso.

“Creo que mi peso es algo que no es tema de discusión. El 10 de septiembre se estrena una serie que se llama 'Reliquias Oscuras' y el personaje requirió algún tipo de cambio físico de mi parte, pero ya estamos en recuperación”, sentenció.

Eleazar Gómez
Eleazar Gómez
Imagen Mezcalent

Eleazar Gómez tendría problemas para encontrar trabajo

Aunque Eleazar Gómez estaría tratado de reintegrarse a su vida profesional tras pasar casi 5 meses en prisión por el delito de violencia familiar equiparada en contra de su entonces novia, Stephanie ‘Tefi’ Valenzuela, estaría teniendo problemas para mantenerse vigente.

En 2020, el actor no pudo terminar su participación en La Mexicana y El Güero (telenovela que puedes ver en ViX) debido a sus problemas legales. En 2021, intentó retomar su carrera incursionando en la música con el tema ‘De Cero’, mientras que un año después lanzó ‘Bb same’.

En 2022 dejó la música para retomar su carrera como actor en la obra de teatro ‘El Tema’, junto a Aleida Núñez. Sin embargo, su estancia en cartelera habría sido muy corta.


