Eleazar Gómez iba a pedirle la mano a la novia que lo acusa de violencia: esto es lo que sabemos

La madrugada del 5 de noviembre Eleazar Gómez fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por presunta agresión e intento de estrangulamiento a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, por la noche el actor de 34 años fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde este 6 de noviembre tendrá su primera audiencia con un juez: "Yo no me he impuesto de la carpeta, necesito checarlo físicamente y ahí es donde va aparecer el dato. Tuvo un defensor de oficio. Físicamente está en el Reclusorio Norte", explicó Héctor Becerra, abogado de Eleazar a los medios de comunicación.

Frank Valenzuela, hermano de la presunta víctima Stephanie Valenzuela, contó los detalles de lo que supuestamente sucedió la madrugada del 5 de noviembre. Reveló que esa noche el actor y cantante le propondría matrimonio a la modelo: "Ella tenía la pedida de mano […] Eleazar me llamó y me dijo que le iba a pedir la mano a mi hermana. Fueron a cenar, no sé qué situación habrá pasado en la cena, Eleazar es una persona temperamental, hiperactiva", recalcó Frank.

El hermano de Stephanie relató la versión de los testigos que ayudaron a la modelo: "Dicen que empezaron a pelear, llegaron al departamento y los vecinos me cuentan que hubo gritos: 'Auxilio, auxilio, me van a matar', hasta que mi hermana se zafó porque él le mordió la cara y la ahorcó, mi hermana bajó las escaleras".

De acuerdo con la narración, Stephanie " bajó semidesnuda y los vecinos la ayudaron, le pusieron una bata y con eso la taparon' luego llegó la policía", agregó en 'Venga la alegría'.

Aunque Frank asegura que nunca tuvo conocimiento de que Eleazar hubiera agredido a su hermana en otra ocasión, reconoce que Stephanie había cambiado: "Mi hermana para evitar cualquier tipo de problema evitaba salir, no tenía ya casi amigos, llegó a tal punto que ni me miraba a mí, yo siendo su hermano que soy muy apegado a ella, estuve separado y me fui a vivir a otro lado, yo no me veía con ella".

El actor ya había sido señalado por otras exparejas de ser agresivo, declaraciones de las que se ha defendido públicamente: " Él le negó en todo momento (a Stephanie) que existieron estas agresiones y por el contrario, a ella le decía que se pusieron celosas porque salía con su otra amiga y ella le dijo: 'Yo no te voy a juzgar por el pasado'", explicó Frank Valenzuela.

El hermano de la modelo asegura que "ella está súper asustada por la forma en que reaccionó él, a cualquiera asusta y más cuando no eres del país, de hecho por eso pedimos que las autoridades tomen las acciones".

Agregó que su hermana quiere que su experiencia sirva a otras personas: "Lo único que sé es que ella está concentrada en el tema de querer evitar que suceda esto con alguna otra mujer", dijo en 'Venga la alegría'.