Eleazar Gómez podría salir de prisión en marzo si Stephanie Valenzuela acepta el acuerdo reparatorio

Por su parte, Stephanie Valenzuela se mantiene firme en su postura de no otorgarle el perdón a su exnovio: "Yo estoy aquí cumpliendo con el deber de venir cada vez que me llaman, es un proceso largo que por eso a veces muchas mujeres desisten, pero yo les demuestro que no voy a desistir y sigo firme en mi posición […] El perdón no se lo voy a dar, lo perdoné de corazón, ya lo dije, pero vamos a dejar que esto siga por la ley".