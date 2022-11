Tras conocer el sexo del bebé, Tanya Charry revela los posibles nombres que le pondrán

"Al principio Zoé y yo no queríamos, pero después yo empecé a analizar el nombre y viene de Cristo y tenemos tanto que agradecer a Dios y Cristo que dije: 'Me parece súper'", confesó. Sin embargo, como el famosos deportista podría irse del Manchester, equipo favorito de Sebastian, "ya no quiere ponerle ese nombre. ¡Después que me había convencido!", contó con humor a la revista.