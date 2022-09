Tanya Charry está embarazada y no hace caso de los tabúes sobre su edad

Sin embargo, Zoe entendió la situación: "Le dijo a su papá una frase muy bonita que a mí me llenó de mucha felicidad, a pesar de su rechazo. Le dijo: 'Es que Tanya no me va a querer a mí tanto porque va a tener su propio hijo'. He tratado que ella sienta que no va a cambiar mi amor por ella", aseguró la periodista.