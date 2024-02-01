Tanya Charry celebra que la hija de su esposo "oficialmente ya es una 'teenager'": así ha crecido Zoé
La colaboradora de El Gordo y La Flaca le dedicó un tierno mensaje a su hijastra, quien cumplió 13 años.
Tanya Charry le dedicó un emotivo mensaje a su hijastra Zoé el 31 de enero, primogénita de su esposo Sebastián Jiménez, por su cumpleaños número 13. La colaboradora de El Gordo y La Flaca resaltó que oficialmente ya es una adolescente.
Con un video donde se aprecian divertidos momentos de Zoe, la colombiana mostró cómo ha crecido y agregó un tierno mensaje.
"Mi niña preciosa oficialmente es una 'teenager' (adolescente) Zoé Jiménez que Dios te bendiga y que seas ¡la niña más feliz del mundo! Te quiero mucho y me siento muy orgullosa de lo linda que eres… responsable y muy buena estudiante". En el texto también pidió que la felicitaran.
Por su parte, Sebastián Jiménez también felicitó a su hija con dos publicaciones: "Los 13 de Zoé. Tiempo de complacencia de cupcakes para Bruno también", se lee en el primer post.
En el segundo escribió: "Feliz cumpleaños princesa. Eres un ejemplo para todos, tu corazón es tan grande y somos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas. ¡Sigue rompiendo barreras! Te amo".
Así ha crecido la hijastra de Tanya Charry
Desde el inicio, la periodista colombiana compartió la gran conexión que existe entre ella y Zoé. Incluso, el día de su boda con Sebastián prometió "cuidar... amar... criarla con buen ejemplo y ser la mejor ‘bonus mom’ del mundo", como la adolescente le dice de cariño.
La colaboradora de El Gordo y La Flaca ha mostrado el crecimiento de la niña a lo largo de cuatro años, el tiempo que lleva de relación con Jiménez.
Las fotografías y videos que comparte en Instagram son la evidencia de que poco a poco Zoé deja de ser una niña. Además, muestran el amor que ha forjado con la colombiana y su hermanito Bruno.
Tanya conoció a Zoé cuando era una pequeña niña de 8 años y desde entonces han creado un lazo de amor que las volvió inseparables, pues comparten 'tiempo de chicas' para irse de compras o salir a divertirse juntas.
Zoé también participa en los cuidados del pequeño Bruno, pues las imágenes demuestran el cariño y cuidado que le da.
En las fotos familiares que tanto la periodista como Sebastián publican en redes, se aprecia el cariño que los cuatro han forjado a través del tiempo.