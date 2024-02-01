Tanya Charry celebra que la hija de su esposo "oficialmente ya es una 'teenager'": así ha crecido Zoé

Video Tanya Charry compartió las primeras fotos de su bebé Bruno: "No hay palabras para explicar todo el amor"

Tanya Charry le dedicó un emotivo mensaje a su hijastra Zoé el 31 de enero, primogénita de su esposo Sebastián Jiménez, por su cumpleaños número 13. La colaboradora de El Gordo y La Flaca resaltó que oficialmente ya es una adolescente.

Con un video donde se aprecian divertidos momentos de Zoe, la colombiana mostró cómo ha crecido y agregó un tierno mensaje.

PUBLICIDAD

"Mi niña preciosa oficialmente es una 'teenager' (adolescente) Zoé Jiménez que Dios te bendiga y que seas ¡la niña más feliz del mundo! Te quiero mucho y me siento muy orgullosa de lo linda que eres… responsable y muy buena estudiante". En el texto también pidió que la felicitaran.

Tanya Charry felicita a Zoé por sus 13 años. Imagen Tanya Charry/Instagram



Por su parte, Sebastián Jiménez también felicitó a su hija con dos publicaciones: "Los 13 de Zoé. Tiempo de complacencia de cupcakes para Bruno también", se lee en el primer post.

En el segundo escribió: "Feliz cumpleaños princesa. Eres un ejemplo para todos, tu corazón es tan grande y somos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas. ¡Sigue rompiendo barreras! Te amo".

Sebastián Jiménez y su hija Zoé. Imagen Sebastián Jiménez/Instagram

Así ha crecido la hijastra de Tanya Charry

Desde el inicio, la periodista colombiana compartió la gran conexión que existe entre ella y Zoé. Incluso, el día de su boda con Sebastián prometió "cuidar... amar... criarla con buen ejemplo y ser la mejor ‘bonus mom’ del mundo", como la adolescente le dice de cariño.

La colaboradora de El Gordo y La Flaca ha mostrado el crecimiento de la niña a lo largo de cuatro años, el tiempo que lleva de relación con Jiménez.

Imagen Tanya Charry/Instagram

Las fotografías y videos que comparte en Instagram son la evidencia de que poco a poco Zoé deja de ser una niña. Además, muestran el amor que ha forjado con la colombiana y su hermanito Bruno.

Tanya conoció a Zoé cuando era una pequeña niña de 8 años y desde entonces han creado un lazo de amor que las volvió inseparables, pues comparten 'tiempo de chicas' para irse de compras o salir a divertirse juntas.

Imagen Tanya Charry/nstagram

Zoé también participa en los cuidados del pequeño Bruno, pues las imágenes demuestran el cariño y cuidado que le da.

PUBLICIDAD

En las fotos familiares que tanto la periodista como Sebastián publican en redes, se aprecia el cariño que los cuatro han forjado a través del tiempo.