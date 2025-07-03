Estrella de ‘reality show’ es acusada de quitarle la vida a su novio: lo encontraron en tétrica circunstancia

Video 'Influencer' asesinada por su esposo había sido diagnosticada con cáncer: así lo confesó

Tamika Sueann-Rose Chesser, conocida por su participación en el reality show ‘Beauty and the Geek’, está siendo acusada de haber asesinado a su novio, Julian Story.

La policía australiana dio a conocer que ha imputado a la ‘influencer’, quien se encuentra arrestada, por el fallecimiento de su pareja, de acuerdo con Fox 8.

El supuesto crimen de Tamika Sueann-Rose Chesser

Según las autoridades, respondieron a un llamado por un pequeño incendio en una residencia en Port Lincoln, Australia del Sur, poco después de las 15:30 horas del 19 de junio.

Dentro de la propiedad, descubrieron el cuerpo desmembrado y decapitado de Julian Story, de 39 años, y, presuntamente, también le prendieron fuego.

Tamika Sueann-Rose Chesser estaba sentada en un “estado catatónico e insensible” en el jardín trasero de la casa, que presumiblemente sería suya, cuando los oficiales arribaron, detalla Daily Beast.

Los investigadores alegan que la modelo atacó al hombre alrededor de la medianoche del martes 17 de junio, casi dos días antes de que hallaran el cadáver.

A pesar de las exhaustivas búsquedas, todavía no se ha localizado la cabeza de la víctima. El domingo 29, se hizo un llamado a la población por si tenían información al respecto.

De hecho, se ha difundido un video en el que se puede apreciar a la creadora de contenido caminando, días después de lo ocurrido, por el vecindario con la esperanza de que alguien aporte datos que ayuden a la indagación.

El superintendente detective Darren Fielke confirmó que Tamika y Story tenían una relación amorosa y externó:

“Todos los asesinatos causan dolor y pena, pero las circunstancias de este son especialmente desgarradoras. Es vital que recuperemos todos los restos de Julian para que su familia pueda darle sepultura”.

Chesser, de 34 años, fue aprendida el 18 de junio y retenida bajo la Ley de Salud Mental en el centro psiquiátrico James Nash House.

Familia de Julian Story se pronuncia

En una declaración difundida por la dependencia, la familia de Julian Story se pronunció en medio del duelo que sufren, agradeciendo el apoyo de los servicios de emergencia y de la comunidad.

“Estamos atravesando una pérdida inimaginable, y su atención nos ha brindado consuelo en medio del caos”, manifestaron.