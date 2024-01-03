Talina Fernández supo en un “sueño” que conocería a quien fue su último novio

Video ¿Qué dice la carta que Talina Fernández le escribió a sus hijos antes de morir?

A punto de que se cumplan 7 meses del fallecimiento de Talina Fernández, la sobrina de su último novio, el señor José Manuel Fernández, reveló que la conductora supo en un “sueño” el nombre y apellido del hombre del que se enamoraría año y medio antes de morir.

Mónica Cortina contó a ‘Ventaneando’ que en aquella fila del supermercado donde le propuso presentarle a su tío, ‘La Dama del Buen Decir’ le confió que la noche anterior a su encuentro había soñado que conocería a un hombre de su mismo nombre.

“Voy al super, y en la misma fila, carrito con carrito (están) Talina y María (Levy): ‘Talina, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un tío que quiere contigo’. ‘Ah, pues échamelo’. Me dice: ‘¿por qué no se vienen a tomarse un cafecito a la casa y me lo presentas?’”, reveló Cortina en la emisión del 2 enero.

“Y ahí viene lo bueno, me dice: ‘¿Cómo se llama tu tío?’, le digo: ‘José Fernández’. ‘No lo puedo creer, ayer soñé que conocía a un José Manuel Fernández’, y bueno, yo casi me caigo porque le digo: ‘Espérate, es que se llama José Manuel’, yo sólo le dije José Fernández”, continuó.

La sobrina del último novio de Talina Fernández reveló que tras esta revelación, las tres rompieron a “llorar”. Incluso, relató que tanto la periodista como María y ella asociaron aquel futuro encuentro como un regalo de la fallecida Mariana Levy.

“Lo único que me salió decirle fue un: ‘Te lo mandó tu hija’, y sí creo que Mariana, estoy segura que Mariana le envió un hombre para que disfrutara sus últimos meses”, destacó.

Talina Fernández encontró el amor tan solo año y medio antes de morir. Imagen Talina Fernández / Instagram



Por último, Mónica Cortina contó que en su año y medio de relación, Talina Fernández y José Manuel Fernández solo se enojaron una vez porque él no quiso mudarse con ella. Sin embargo, aseguró que ese disgusto los llevó a unir su vida en una ceremonia simbólica.

“Mi tío consideró que no era prudente (vivir juntos). Le dio un anillo para que ella supiera que era un símbolo de amor, de eternidad. Se fueron a dar una bendición y creo que eso la hizo sentirse más tranquila”, sentenció.

Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 a los 78 años. La comunicadora falleció a causa de una leucemia terminal, enfermedad de la que “nunca estuvo consciente”, según contó su hijo ‘Coco’ Levy al programa ‘De Primera Mano’. Su viudo la acompañó hasta su último día con vida, sin embargo, tampoco supo de su padecimiento.