Talina Fernández

Talina Fernández supo en un “sueño” que conocería a quien fue su último novio

‘La Dama del Buen Decir’ sostuvo una relación con José Manuel Fernández en su último año y medio de vida. La pareja unió su vida en una ceremonia simbólica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Qué dice la carta que Talina Fernández le escribió a sus hijos antes de morir?

A punto de que se cumplan 7 meses del fallecimiento de Talina Fernández, la sobrina de su último novio, el señor José Manuel Fernández, reveló que la conductora supo en un “sueño” el nombre y apellido del hombre del que se enamoraría año y medio antes de morir.

Mónica Cortina contó a ‘Ventaneando’ que en aquella fila del supermercado donde le propuso presentarle a su tío, ‘La Dama del Buen Decir’ le confió que la noche anterior a su encuentro había soñado que conocería a un hombre de su mismo nombre.

PUBLICIDAD

“Voy al super, y en la misma fila, carrito con carrito (están) Talina y María (Levy): ‘Talina, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un tío que quiere contigo’. ‘Ah, pues échamelo’. Me dice: ‘¿por qué no se vienen a tomarse un cafecito a la casa y me lo presentas?’”, reveló Cortina en la emisión del 2 enero.

Más sobre Talina Fernández

Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández
1 mins

Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas
1:05

Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas

Univision Famosos
Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido
2 mins

Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido

Univision Famosos
¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años
3 mins

¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años

Univision Famosos
Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante
3:01

Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante

Univision Famosos
La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda
3:01

La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda

Univision Famosos
Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años
2 mins

Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años

Univision Famosos
Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández
2 mins

Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández

Univision Famosos
Familia de Talina Fernández sufre muerte de su hijo ‘Pato’: hace dos meses él vio morir a su hermanastro  
0:56

Familia de Talina Fernández sufre muerte de su hijo ‘Pato’: hace dos meses él vio morir a su hermanastro  

Univision Famosos

“Y ahí viene lo bueno, me dice: ‘¿Cómo se llama tu tío?’, le digo: ‘José Fernández’. ‘No lo puedo creer, ayer soñé que conocía a un José Manuel Fernández’, y bueno, yo casi me caigo porque le digo: ‘Espérate, es que se llama José Manuel’, yo sólo le dije José Fernández”, continuó.

La sobrina del último novio de Talina Fernández reveló que tras esta revelación, las tres rompieron a “llorar”. Incluso, relató que tanto la periodista como María y ella asociaron aquel futuro encuentro como un regalo de la fallecida Mariana Levy.

“Lo único que me salió decirle fue un: ‘Te lo mandó tu hija’, y sí creo que Mariana, estoy segura que Mariana le envió un hombre para que disfrutara sus últimos meses”, destacó.

Talina Fernández encontró el amor tan solo año y medio antes de morir.
Talina Fernández encontró el amor tan solo año y medio antes de morir.
Imagen Talina Fernández / Instagram


Por último, Mónica Cortina contó que en su año y medio de relación, Talina Fernández y José Manuel Fernández solo se enojaron una vez porque él no quiso mudarse con ella. Sin embargo, aseguró que ese disgusto los llevó a unir su vida en una ceremonia simbólica.

“Mi tío consideró que no era prudente (vivir juntos). Le dio un anillo para que ella supiera que era un símbolo de amor, de eternidad. Se fueron a dar una bendición y creo que eso la hizo sentirse más tranquila”, sentenció.

Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 a los 78 años. La comunicadora falleció a causa de una leucemia terminal, enfermedad de la que “nunca estuvo consciente”, según contó su hijo ‘Coco’ Levy al programa ‘De Primera Mano’. Su viudo la acompañó hasta su último día con vida, sin embargo, tampoco supo de su padecimiento.

Video Hijo de Talina Fernández revela por qué cree que su espíritu ronda en la casa: "Mi madre fue mágica"
Relacionados:
Talina FernándezMariana LevyCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD