Talina Fernández y Ana Bárbara: la muerte de Mariana Levy las enemistó, pero un amor las unió

“Cuando me operaron de la cabeza, iba yo a casa de mis nietos y tenía yo un boquete aquí (en el cráneo) y hacía un sol en Cancún… y el entonces esposo de ‘Peque’ (Ana Bárbara), no permitía que yo viera a mis nietos y ‘Peque’ me hacía el favor de mandarlos con la muchacha a la playa (para que se pudieran encontrar) y me mandaba un refresco”, recordó Fernández en el 2020 en el programa ‘Montse & Joe’.