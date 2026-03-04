Belinda

Supuesto exnovio millonario de Belinda tendría romance con protagonista de ‘Harry Potter’

De acuerdo con reportes, el joven empresario Gonzalo Hevia Baillères sostendría ahora una relación con una destacada actriz británica. Él fue vinculado con la cantante e incluso se especuló que ella le dedicó una canción.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Uno de los supuestos exnovios de Belinda estaría ahora saliendo con la protagonista de la saga de ‘Harry Potter’.

Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, que, de acuerdo con la revista Quién, tendría ahora un romance con la actriz Emma Watson.

PUBLICIDAD

Según la publicación, el presunto idilio “no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes”, pero “ya suma suficientes apariciones públicas para despertar el interés internacional”.

Supuesto ex de Belinda y Emma Watson han sido captados juntos

Más sobre Belinda

¿Belinda sale embarrada en reclamo de Nodal a Cazzu?: “Nos causó un infierno”
0:59

¿Belinda sale embarrada en reclamo de Nodal a Cazzu?: “Nos causó un infierno”

Univision Famosos
Belinda, Nodal y más famosos reaccionan a ola de violencia en México tras operativo contra ‘El Mencho’
3 mins

Belinda, Nodal y más famosos reaccionan a ola de violencia en México tras operativo contra ‘El Mencho’

Univision Famosos
Belinda sorprende a sus compañeros de 'Carlota' al cantar con mariachi
0:51

Belinda sorprende a sus compañeros de 'Carlota' al cantar con mariachi

Univision Famosos
¿Nodal cantó delante de Ángela Aguilar tema que le dedicó a Belinda? El video que causa polémica
0:25

¿Nodal cantó delante de Ángela Aguilar tema que le dedicó a Belinda? El video que causa polémica

Univision Famosos
Lupillo responde a quienes lo critican por “contar de más” en su libro donde exhibió a Belinda
0:54

Lupillo responde a quienes lo critican por “contar de más” en su libro donde exhibió a Belinda

Univision Famosos
Amanda Miguel aclara regalo “barato” a Belinda tras polémica: “Lo más importante es la calidad del ser”
2 mins

Amanda Miguel aclara regalo “barato” a Belinda tras polémica: “Lo más importante es la calidad del ser”

Univision Famosos
Lupillo estrena novia: ¿firmará  “contrato” con ella para evitar demanda como con Belinda?
0:53

Lupillo estrena novia: ¿firmará  “contrato” con ella para evitar demanda como con Belinda?

Univision Famosos
Cazzu lamenta el "morbo" de su encuentro con Belinda: "Tenemos más en común que un hombre"
0:52

Cazzu lamenta el "morbo" de su encuentro con Belinda: "Tenemos más en común que un hombre"

Univision Famosos
Belinda y Cazzu juntas, ¿qué hacía Nodal mientras sus exnovias se conocían?: así se dejó ver
2 mins

Belinda y Cazzu juntas, ¿qué hacía Nodal mientras sus exnovias se conocían?: así se dejó ver

Univision Famosos
Belinda comparte fuerte mensaje tras finalmente conocer a Cazzu: “Una mujer juzgada, incomprendida”
2 mins

Belinda comparte fuerte mensaje tras finalmente conocer a Cazzu: “Una mujer juzgada, incomprendida”

Univision Famosos

En el sitio web de la revista reseña que Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson aparecieron juntos por primera vez a finales de 2025, en Courchevel, en los Alpes franceses.

Después, ambos fueron vistos en Punta Mita, ubicado en la costa del Pacífico de México, en el estado de Nayarit.

Recientemente, al dúo lo captaron “en distintos ‘spots’” de la Ciudad de México, lo que el medio califica como un reforzamiento “de que no se trata de encuentros causales, sino de una relación que evoluciona con naturalidad”.

En octubre de 2025, Elle reportó que quien diera vida a ‘Hermione’ en las populares cintas sobre ‘Harry Potter’ estaba “soltera públicamente”.

Previamente, en 2024, ella estuvo vinculada sentimentalmente con Kieran Brown, su compañero de clase en la Universidad de Oxford.

¿Qué se sabe del alegado amorío de Belinda con Gonzalo Hevia Baillères?

Fue durante los últimos meses de 2022 cuando comenzaron las especulaciones de que Belinda era pareja de Gonzalo Hevia Baillères, integrante de la familia que es dueña de los almacenes El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa Valores Mexicanos y GNP Seguros.

En enero de 2023, el mismo Quién indicó que el amorío estaba consolidado. También expusieron que él supuestamente se trasladó con su alegada suegra, Belinda Schüll, a Chihuahua, donde la intérprete ofreció un concierto.

PUBLICIDAD

“Hasta donde sabemos, el novio de ‘Beli’ llegó hoy a esta ciudad del norte del país con el objetivo de apoyar(la) durante la presentación que tendrá esta noche en la tradicional Feria de Santa Rita”, relataron.

Belinda no confirmó o desmintió los señalamientos. En junio de 2025, estrenó su canción ‘Heterocromía’ y en redes sociales de inmediato se señaló que la letra hablaría de Gonzalo pues él tiene dicha condición, por la que los iris de sus ojos son de diferente color.

“Tú eres ‘old money’, te dicen Bunny y tu palacio me lo paso por el ‘booty’. Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía, dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía”, dice la copla.

Relacionados:
BelindaEmma WatsonParejas de famososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX