Belinda Supuesto exnovio millonario de Belinda tendría romance con protagonista de ‘Harry Potter’ De acuerdo con reportes, el joven empresario Gonzalo Hevia Baillères sostendría ahora una relación con una destacada actriz británica. Él fue vinculado con la cantante e incluso se especuló que ella le dedicó una canción.

Video Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Uno de los supuestos exnovios de Belinda estaría ahora saliendo con la protagonista de la saga de ‘Harry Potter’.

Se trata de Gonzalo Hevia Baillères, que, de acuerdo con la revista Quién, tendría ahora un romance con la actriz Emma Watson.

Según la publicación, el presunto idilio “no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes”, pero “ya suma suficientes apariciones públicas para despertar el interés internacional”.

Supuesto ex de Belinda y Emma Watson han sido captados juntos

En el sitio web de la revista reseña que Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson aparecieron juntos por primera vez a finales de 2025, en Courchevel, en los Alpes franceses.

Después, ambos fueron vistos en Punta Mita, ubicado en la costa del Pacífico de México, en el estado de Nayarit.

Recientemente, al dúo lo captaron “en distintos ‘spots’” de la Ciudad de México, lo que el medio califica como un reforzamiento “de que no se trata de encuentros causales, sino de una relación que evoluciona con naturalidad”.

En octubre de 2025, Elle reportó que quien diera vida a ‘Hermione’ en las populares cintas sobre ‘Harry Potter’ estaba “soltera públicamente”.

Previamente, en 2024, ella estuvo vinculada sentimentalmente con Kieran Brown, su compañero de clase en la Universidad de Oxford.

¿Qué se sabe del alegado amorío de Belinda con Gonzalo Hevia Baillères?

Fue durante los últimos meses de 2022 cuando comenzaron las especulaciones de que Belinda era pareja de Gonzalo Hevia Baillères, integrante de la familia que es dueña de los almacenes El Palacio de Hierro, Casa de Bolsa Valores Mexicanos y GNP Seguros.

En enero de 2023, el mismo Quién indicó que el amorío estaba consolidado. También expusieron que él supuestamente se trasladó con su alegada suegra, Belinda Schüll, a Chihuahua, donde la intérprete ofreció un concierto.

“Hasta donde sabemos, el novio de ‘Beli’ llegó hoy a esta ciudad del norte del país con el objetivo de apoyar(la) durante la presentación que tendrá esta noche en la tradicional Feria de Santa Rita”, relataron.

Belinda no confirmó o desmintió los señalamientos. En junio de 2025, estrenó su canción ‘Heterocromía’ y en redes sociales de inmediato se señaló que la letra hablaría de Gonzalo pues él tiene dicha condición, por la que los iris de sus ojos son de diferente color.