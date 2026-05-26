Sofía Castro Sofía Castro dice que su matrimonio no es “tradicional”: se rumora divorcio y que es "lavanda" La actriz se sinceró sobre su matrimonio con Pablo Bernot en medio de rumores de un supuesto divorcio y distanciamiento con el empresario, quien radica en Morelos mientras que ella en la Ciudad de México.



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Video Sofía Castro admite tener un matrimonio “no tan tradicional” tras rumores de que sería ‘lavanda’

Sofía Castro reconoció que su matrimonio con Pablo Bernot no es “tradicional” en medio de rumores de que supuestamente sería “lavanda”.

La actriz reveló que, a meses de celebrar su segundo aniversario de bodas, se encuentra “muy enamorada” del empresario, de quien se encuentra distanciada por cuestiones laborales.

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“Ya casi dos años, qué rápido pasa el tiempo. (Estoy) muy contenta, muy feliz, muy enamorada. Tenemos una relación de mucha comunicación, muy bonita”, compartió a ‘El Punto Noticias’.

“Obviamente es un matrimonio un poco diferente, no tan tradicional por el tema de la distancia, a veces por mi trabajo, pero siempre hemos tratado de tener toda la comunicación, todo el amor y el estar juntos”, agregó.

Así reaccionó a los rumores de divorcio

Sofía Castro reaccionó a los rumores de su supuesto divorcio con Pablo Bernot, quien radica en el estado de Morelos, mientras que ella se encuentra en la Ciudad de México en medio de las grabaciones de la telenovela de la que debutará como protagonista.

“Siempre lo van a decir… eso es lo triste. Cuando ven a alguien contento, cuando ven a alguien estable, siempre es buscarle la manera de encontrar… si me voy a divorciar… sino me voy a divorciar… de encontrar el lado malo”.

“Eso también es lo triste porque es feo ver que a la gente no le dé gusto verte contenta. Él no hace caso… Yo por eso trato de mantener mucho al margen (mi matrimonio) por respeto a él y a mi matrimonio porque es algo muy nuestro. Pero estamos muy contentos (…) No me voy a divorciar”, sentenció.

¿Qué se dijo sobre el supuesto matrimonio “lavanda” de Sofía Castro?

La cuenta de X llamada ‘Doña Carmelita’ señaló el 24 de mayo que, supuestamente, Sofía Castro tendría un “matrimonio lavanda”, es decir, un acuerdo legal y social entre dos personas.

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“Si fue un acuerdo entre ambas partes, y ellos se sienten bien así, pues es muy respetable”, se expresó en la cuenta de X.

“Se rumora en las altas esferas morelenses que la familia de Pablito es demasiado conservadora y pues nunca aceptarían que no encaje con los convencionalismos tradicionales, y por eso influyeron para que esta unión se diera”.