¿Silvia Navarro de romance con una mujer? Actor rompe el silencio y aclara rumores

Video ¿Silvia Navarro y Flavio Medina ocultan su amor? Así es su misteriosa relación

Silvia Navarro celebró el cumpleaños de Rubelia Catillo con un amoroso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, hecho que desató especulaciones, pues medios de comunicación y usuarios indicaron que podría haber más que una amistad entre ellas.

Aunque no hay pruebas y todo se basa en el posteo, un amigo de la actriz enfrentó la situación y defendió a Navarro de las difamaciones.

Juan Manuel Bernal afirma que a la actriz "le encantan los hombres"

Juan Manuel Bernal tuvo un encuentro con la reportera Berenice Ortiz este 11 de abril, donde le preguntaron su opinión sobre el último posteo de la actriz, donde aparece abrazando y muy sonriente junto a Rubelia Catillo, a quien le dijo “Te amo”.

En la entrevista, que está pública en el canal de YouTube de Ortiz, el actor defendió a su amiga y hasta hizo un cuestionamiento a los detractores.

“Más bien, ¿qué le digo a la gente? Ese morbo de creer que todas las personas que se nos acercan son algo de nosotros, habla de su profunda ignorancia. ¿Ustedes no abrazan a sus amigos o amigas? ¿Por qué todo debe ser sexualizado en la vida?”, indicó.

Pidió que se "cambie el tema" y es que para Bernal estas especulaciones son “de hueva” y de una “profunda promiscuidad” de la gente.

Juan Manuel Bernal mencionó que hoy por hoy ya no debe interesar la vida íntima de las personas, pues es un tema "tercermundista y retrograda", lamentando que se siga “explotando el morbo sobre ‘¿con quién se acuesta?’”.

El amigo de Silvia Navarro echó por tierra, una vez más, los rumores sobre la actriz y aseguró que a ella “le encantan los hombres”.

“Es una mujer increíble, extraordinaria, talentosísima y además a quién le importa. No lo creo, le encantan los hombres y si sí, ¿cuál es el problema?, que les está pidiendo lana, no mam*n”, dijo entre risas.

Este mensaje de Silvia Navarro desató rumores

Fue este 11 de abril cuando Silvia Navarro felicitó a Rubelia Catillo, quien es parte de su equipo de representación, por su cumpleaños.

La actriz resaltó el profundo cariño que siente por ella y pese a que la llamó “amiga” en el posteo, los rumores se avivaron cuando le dedicó un "Te amo".

“Buena, divertida, ching*na, entrona, inteligente, amiga, leal, generosa, son algunos de los millones de atributos que hacen a este ser, uno de mis favoritos en el planeta. ¡FELIZ CUMPLE! Puras risas, sonrisas, amor, salud, abundancia, paz, retos, metas, viajes, sorpresa lindas, bailes, disfraces, amigos, amantes, besos y apapachos te sean dados para que este año sea de los mejores. TE AMO”, escribió.

Esta fue la publicación que desató rumores sobre Silvia Navarro Imagen Instagram Silvia Navarro