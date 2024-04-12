Silvia Navarro

¿Silvia Navarro de romance con una mujer? Actor rompe el silencio y aclara rumores

Juan Manuel Bernal, amigo de Silvia Navarro, se refirió a los rumores que enfrenta la actriz sobre un posible romance con otra mujer, luego de un posteo en Instagram.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video ¿Silvia Navarro y Flavio Medina ocultan su amor? Así es su misteriosa relación

Silvia Navarro celebró el cumpleaños de Rubelia Catillo con un amoroso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, hecho que desató especulaciones, pues medios de comunicación y usuarios indicaron que podría haber más que una amistad entre ellas.

Aunque no hay pruebas y todo se basa en el posteo, un amigo de la actriz enfrentó la situación y defendió a Navarro de las difamaciones.

PUBLICIDAD

Juan Manuel Bernal afirma que a la actriz "le encantan los hombres"

Juan Manuel Bernal tuvo un encuentro con la reportera Berenice Ortiz este 11 de abril, donde le preguntaron su opinión sobre el último posteo de la actriz, donde aparece abrazando y muy sonriente junto a Rubelia Catillo, a quien le dijo “Te amo”.

Más sobre Silvia Navarro

Hijo de Silvia Navarro es igualito a la actriz: tiene 9 años y así luce
3 mins

Hijo de Silvia Navarro es igualito a la actriz: tiene 9 años y así luce

Univision Famosos
¿Silvia Navarro tiene nueva pareja? La captan en supuesto beso tras revelar si se enamoró de una mujer
2 mins

¿Silvia Navarro tiene nueva pareja? La captan en supuesto beso tras revelar si se enamoró de una mujer

Univision Famosos
Silvia Navarro confiesa si está enamorada de otra mujer y hace petición a Flavio Medina
2 mins

Silvia Navarro confiesa si está enamorada de otra mujer y hace petición a Flavio Medina

Univision Famosos
Silvia Navarro se reúne con niños de Mi Corazón Es Tuyo: están enormes e irreconocibles
2 mins

Silvia Navarro se reúne con niños de Mi Corazón Es Tuyo: están enormes e irreconocibles

Univision Famosos
Amigo de Silvia Navarro aclara rumores sobre la orientación sexual de la actriz
1:03

Amigo de Silvia Navarro aclara rumores sobre la orientación sexual de la actriz

Univision Famosos
Silvia Navarro revela con quién le fue infiel a su exnovio y pide perdón: "Estaba muy ardida"
2 mins

Silvia Navarro revela con quién le fue infiel a su exnovio y pide perdón: "Estaba muy ardida"

Univision Famosos
Hijo de Silvia Navarro roba cámara a la actriz y provoca risas en su primera entrevista
2 mins

Hijo de Silvia Navarro roba cámara a la actriz y provoca risas en su primera entrevista

Univision Famosos
Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella
1:23

Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Univision Famosos
Silvia Navarro aparece de la mano de su hijo en alfombra roja: impacta cómo luce León
3 mins

Silvia Navarro aparece de la mano de su hijo en alfombra roja: impacta cómo luce León

Univision Famosos
Flavio Medina niega romance con Silvia Navarro y la actriz le responde: "Ya me cansé"
2 mins

Flavio Medina niega romance con Silvia Navarro y la actriz le responde: "Ya me cansé"

Univision Famosos

En la entrevista, que está pública en el canal de YouTube de Ortiz, el actor defendió a su amiga y hasta hizo un cuestionamiento a los detractores.

“Más bien, ¿qué le digo a la gente? Ese morbo de creer que todas las personas que se nos acercan son algo de nosotros, habla de su profunda ignorancia. ¿Ustedes no abrazan a sus amigos o amigas? ¿Por qué todo debe ser sexualizado en la vida?”, indicó.

Pidió que se "cambie el tema" y es que para Bernal estas especulaciones son “de hueva” y de una “profunda promiscuidad” de la gente.

Juan Manuel Bernal mencionó que hoy por hoy ya no debe interesar la vida íntima de las personas, pues es un tema "tercermundista y retrograda", lamentando que se siga “explotando el morbo sobre ‘¿con quién se acuesta?’”.

El amigo de Silvia Navarro echó por tierra, una vez más, los rumores sobre la actriz y aseguró que a ella “le encantan los hombres”.

“Es una mujer increíble, extraordinaria, talentosísima y además a quién le importa. No lo creo, le encantan los hombres y si sí, ¿cuál es el problema?, que les está pidiendo lana, no mam*n”, dijo entre risas.

Este mensaje de Silvia Navarro desató rumores

Fue este 11 de abril cuando Silvia Navarro felicitó a Rubelia Catillo, quien es parte de su equipo de representación, por su cumpleaños.

PUBLICIDAD

La actriz resaltó el profundo cariño que siente por ella y pese a que la llamó “amiga” en el posteo, los rumores se avivaron cuando le dedicó un "Te amo".

“Buena, divertida, ching*na, entrona, inteligente, amiga, leal, generosa, son algunos de los millones de atributos que hacen a este ser, uno de mis favoritos en el planeta. ¡FELIZ CUMPLE! Puras risas, sonrisas, amor, salud, abundancia, paz, retos, metas, viajes, sorpresa lindas, bailes, disfraces, amigos, amantes, besos y apapachos te sean dados para que este año sea de los mejores. TE AMO”, escribió.

Esta fue la publicación que desató rumores sobre Silvia Navarro
Esta fue la publicación que desató rumores sobre Silvia Navarro
Imagen Instagram Silvia Navarro


Silvia Navarro ya había enfrentado esa clase de especulaciones y difamaciones en el pasado; ya que meses atrás le dijo "Te amo" al actor Flavio Medina, provocando que de inmediato aseguraran que tenían un romance.

Relacionados:
Silvia NavarroFamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD