¿Silvia Navarro tiene nueva pareja? La captan en supuesto beso tras revelar si se enamoró de una mujer

Video Amigo de Silvia Navarro aclara rumores sobre la orientación sexual de la actriz

La vida amorosa de Silvia Navarro ha vuelto a ser el centro de atención después de que supuestamente fue vista besando a un misterioso galán.

Según TVNotas, la actriz, conocida por su papel en la telenovela 'Mi corazón es tuyo', asistió al aniversario de una obra de teatro acompañada del también actor Fabricio Mercado.

De acuerdo con la publicación, en cuanto se apagaron las luces para dar inicio a la función, la supuesta pareja aprovechó para intercambiar muestras de cariño.

“En cuanto se apagaron las luces y prohibieron el uso del celular, se agarraron a besos”, reporta el medio mexicano.

Al concluir la representación, solicitaron a la presunta pareja que posara junta para una foto, pero la actriz se habría negado.

¿Quién es el actor con el que fue captada?

En su entrevista publicada hoy, el actor se centró en su carrera profesional y aclaró que solo existe amistad entre él y Silvia.

“Me llamo Fabricio Mercado. Soy argentino. Tengo 46 años. Llegué a México hace cinco y es la primera vez que hago teatro acá, pero en mi país hice muchas obras. Estuve en la película Fuga de reinas y en las series La mujer del diablo y Un buen divorcio”, afirmó.

Fabricio compartió que conoció a la actriz en diciembre pasado durante las grabaciones de una próxima serie que se estrenará.

“Es una mujer que todo el tiempo piensa en el otro. Si tienes un problema ve cómo ayudarte. Es muy sencilla y linda persona”, destacó.

En sus redes sociales, ambos han compartido fotos de sus vacaciones con un grupo de amigos, acompañadas de comentarios cariñosos.

Silvia Navarro y su supuesta nueva pareja Fabricio Mercado. Imagen Silvia Navarro/Instagram, Fabricio Mercado/Instagram



“Terminando el año amando a esta familia, gracias @silvianavarroyya, gracias a todos por esos hermosos días”, escribió él en la publicación en la que ella respondió: “Y nosotros a ti Fabri… lo dicho… ¡Qué bonito es lo bonito!”.

Silvia Navarro desmiente romance con otra mujer

El presunto nuevo romance de Silvia Navarro se hizo público días después de que ella negara estar enamorada de una mujer.

La actriz afirmó que la persona a la que le expresó un “te amo” en redes sociales es simplemente una amiga, y advirtió que seguirán viéndola cercana a sus amigos, ya que eso forma parte de su personalidad.