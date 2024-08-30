Hijo de Silvia Navarro es igualito a la actriz: tiene 9 años y así luce

Video Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Silvia Navarro regresó a la actuación de la mano de David Chocarro y Jorge Salinas, con quienes protagoniza la serie Juegos Interrumpidos, que este 30 de agosto se estrena por ViX.

Más allá de su carrera en la industria del entretenimiento, Silvia Navarro disfruta de su faceta como mamá de León, su hijo de 9 años que es igualito a ella.

Así luce León, el único hijo de Silvia Navarro

Silvia Navarro se convirtió en mamá el 8 de septiembre de 2015. León, su único hijo, es fruto de la relación que sostuvo con el productor Genaro Casanova, de quien se habría separado en 2019 luego de siete años de relación.

Desde su debut como mamá, la actriz ha compartido fotos de su pequeño hijo en redes sociales, donde también ha quedado registro de lo mucho que ha crecido.

El debut de León en redes sociales fue el 19 de octubre de 2015, cuando Silvia Navarro publicó la primera imagen de la carita de su bebé.

“León está hermoso. Es una ternurita”, escribió en Instagram.

Silvia Navarro con su hijo León. Imagen Silvia Navarro / Instagram



Aunque se volvió menos frecuente, la intérprete de 45 años continuó documentado el crecimiento de su bebé en redes, hasta que, en 2020 reveló por qué dejó de publicar fotos con su pequeño.

“A mí me encantaría compartir más, pero a él no le gusta. Cuido su privacidad. Desde muy chiquito lo tiene claro y ha sido de ‘No quiero’”, dijo a ‘Sale el Sol’.

Ese mismo año compartió ante las cámaras del programa Hoy lo orgullosa que estaba de cada logro de su bebé y, pese que admitió que muchas veces quisiera compartir lo que pasa con su pequeño, respeta la decisión de León.

“Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo e inteligente, pero precisamente como no sé (si el niño quiere que lo comparta), me reservo”, precisó.

El pequeño León se convirtió en el compañero de viajes de la actriz. Imagen Silvia Navarro / Instagram

La última aparición pública de León

La última aparición pública de Silvia Navarro con su hijo León ocurrió en noviembre de 2023, cuando desfiló en la alfombra roja de la película ‘Papá o mamá’ (que puedes ver en ViX).

León acompañó a su mamá a la presentación de la película 'Papá o Mamá' en 2023. Imagen Silvia Navarro Instagram / Mezcalent



Aquella ocasión, la actriz reveló la pequeña conversación que sostuvo con su retoño minutos antes de posar ante los reporteros.

“ Hoy quería venir y yo me siento muy orgullosa de él, así que feliz… le dije ‘va a haber prensa, va a haber gente, ¿estás seguro?’, y me dijo ‘sí, yo te quiero acompañar’, y a mí me hace muy feliz que él esté siempre conmigo”, afirmó.

El último registro del crecimiento de León ocurrió el 30 de abril de 2024. En el video publicado por Silvia Navarro se logra apreciar lo grande que luce su hijo, que el próximo 8 de septiembre cumplirá 9 años.