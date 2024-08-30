Silvia Navarro

Hijo de Silvia Navarro es igualito a la actriz: tiene 9 años y así luce

La actriz debutó en la maternidad en 2015 con el nacimiento de León. Su único hijo es fruto de su relación con Genaro Casanova, de quien se habría separado en 2019.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver la nueva serie de Silvia Navarro, Juegos Interrumpidos, en ViX.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Silvia Navarro regresó a la actuación de la mano de David Chocarro y Jorge Salinas, con quienes protagoniza la serie Juegos Interrumpidos, que este 30 de agosto se estrena por ViX.

Más allá de su carrera en la industria del entretenimiento, Silvia Navarro disfruta de su faceta como mamá de León, su hijo de 9 años que es igualito a ella.

PUBLICIDAD

Así luce León, el único hijo de Silvia Navarro

Silvia Navarro se convirtió en mamá el 8 de septiembre de 2015. León, su único hijo, es fruto de la relación que sostuvo con el productor Genaro Casanova, de quien se habría separado en 2019 luego de siete años de relación.

Desde su debut como mamá, la actriz ha compartido fotos de su pequeño hijo en redes sociales, donde también ha quedado registro de lo mucho que ha crecido.

El debut de León en redes sociales fue el 19 de octubre de 2015, cuando Silvia Navarro publicó la primera imagen de la carita de su bebé.

Más sobre Silvia Navarro

¿Silvia Navarro tiene nueva pareja? La captan en supuesto beso tras revelar si se enamoró de una mujer
2 mins

¿Silvia Navarro tiene nueva pareja? La captan en supuesto beso tras revelar si se enamoró de una mujer

Univision Famosos
Silvia Navarro confiesa si está enamorada de otra mujer y hace petición a Flavio Medina
2 mins

Silvia Navarro confiesa si está enamorada de otra mujer y hace petición a Flavio Medina

Univision Famosos
Silvia Navarro se reúne con niños de Mi Corazón Es Tuyo: están enormes e irreconocibles
2 mins

Silvia Navarro se reúne con niños de Mi Corazón Es Tuyo: están enormes e irreconocibles

Univision Famosos
Amigo de Silvia Navarro aclara rumores sobre la orientación sexual de la actriz
1:03

Amigo de Silvia Navarro aclara rumores sobre la orientación sexual de la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Navarro de romance con una mujer? Actor rompe el silencio y aclara rumores
2 mins

¿Silvia Navarro de romance con una mujer? Actor rompe el silencio y aclara rumores

Univision Famosos
Silvia Navarro revela con quién le fue infiel a su exnovio y pide perdón: "Estaba muy ardida"
2 mins

Silvia Navarro revela con quién le fue infiel a su exnovio y pide perdón: "Estaba muy ardida"

Univision Famosos
Hijo de Silvia Navarro roba cámara a la actriz y provoca risas en su primera entrevista
2 mins

Hijo de Silvia Navarro roba cámara a la actriz y provoca risas en su primera entrevista

Univision Famosos
Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella
1:23

Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Univision Famosos
Silvia Navarro aparece de la mano de su hijo en alfombra roja: impacta cómo luce León
3 mins

Silvia Navarro aparece de la mano de su hijo en alfombra roja: impacta cómo luce León

Univision Famosos
Flavio Medina niega romance con Silvia Navarro y la actriz le responde: "Ya me cansé"
2 mins

Flavio Medina niega romance con Silvia Navarro y la actriz le responde: "Ya me cansé"

Univision Famosos

“León está hermoso. Es una ternurita”, escribió en Instagram.

Silvia Navarro con su hijo León.
Silvia Navarro con su hijo León.
Imagen Silvia Navarro / Instagram


Aunque se volvió menos frecuente, la intérprete de 45 años continuó documentado el crecimiento de su bebé en redes, hasta que, en 2020 reveló por qué dejó de publicar fotos con su pequeño.

“A mí me encantaría compartir más, pero a él no le gusta. Cuido su privacidad. Desde muy chiquito lo tiene claro y ha sido de ‘No quiero’”, dijo a ‘Sale el Sol’.

Ese mismo año compartió ante las cámaras del programa Hoy lo orgullosa que estaba de cada logro de su bebé y, pese que admitió que muchas veces quisiera compartir lo que pasa con su pequeño, respeta la decisión de León.

“Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo e inteligente, pero precisamente como no sé (si el niño quiere que lo comparta), me reservo”, precisó.

El pequeño León se convirtió en el compañero de viajes de la actriz.
El pequeño León se convirtió en el compañero de viajes de la actriz.
Imagen Silvia Navarro / Instagram

La última aparición pública de León

La última aparición pública de Silvia Navarro con su hijo León ocurrió en noviembre de 2023, cuando desfiló en la alfombra roja de la película ‘Papá o mamá’ (que puedes ver en ViX).

León acompañó a su mamá a la presentación de la película 'Papá o Mamá' en 2023.
León acompañó a su mamá a la presentación de la película 'Papá o Mamá' en 2023.
Imagen Silvia Navarro Instagram / Mezcalent


Aquella ocasión, la actriz reveló la pequeña conversación que sostuvo con su retoño minutos antes de posar ante los reporteros.

PUBLICIDAD

Hoy quería venir y yo me siento muy orgullosa de él, así que feliz… le dije ‘va a haber prensa, va a haber gente, ¿estás seguro?’, y me dijo ‘sí, yo te quiero acompañar’, y a mí me hace muy feliz que él esté siempre conmigo”, afirmó.

El último registro del crecimiento de León ocurrió el 30 de abril de 2024. En el video publicado por Silvia Navarro se logra apreciar lo grande que luce su hijo, que el próximo 8 de septiembre cumplirá 9 años.

En abril de 2024, la actriz compartió estas imágenes de León.
En abril de 2024, la actriz compartió estas imágenes de León.
Imagen Silvia Navarro / Instagram
Relacionados:
Silvia NavarroHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD