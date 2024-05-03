Silvia Navarro

Silvia Navarro confiesa si está enamorada de otra mujer y hace petición a Flavio Medina

La actriz reaccionó ante los rumores de romance con la mujer que dijo “amar” en redes sociales. Silvia Navarro también habló de la posibilidad de convertirse en mamá por segunda vez.

Silvia Navarro volvió a aparecer ante los medios después de los rumores de romance que surgieron debido a la cariñosa felicitación de cumpleaños que dedicó a una mujer el pasado 10 de abril en las redes sociales.

La estrella de telenovelas como ‘Caer en tentación’ y ‘Mi corazón es tuyo’, que puedes ver en VIX, respondió al escándalo que causó dicha publicación.

“Con quien sea que me tome fotos, voy a causar revuelo, así que cuidado”, dijo entre risas en la entrevista publicada en YouTube por Berenice Ortiz.

La actriz, de 45 años, aclaró que la mujer con la que aparece en las fotografías y a quien felicitó con tanto amor es su mánager, con quien mantiene una relación de amistad desde hace mucho tiempo.

“Ella es mi mánager, tenemos una amistad y una relación laboral de muchos años”, dijo, desmintiendo así el romance sobre el que tanto se habló.

Silvia Navarro dice si está enamorada de otra mujer.
Silvia Navarro dice si está enamorada de otra mujer.
Imagen Silvia Navarro/Instagram


Silvia resaltó que esta no será la última vez que la vean tan cercana a una persona, ya que es parte de su personalidad ser cariñosa con sus allegados.

"Yo soy muy encimosa, a mí me gusta apapachar a la banda y me van a seguir viendo, entonces no necesariamente las fotos con la gente que me vean abrazada...", sentenció.

Además, confesó que se siente “muy bien” en temas del amor, aunque no dio más detalles sobre si está en una relación romántica. Sin embargo, dejó claro que “amo a mis amigos”

Silvia Navarro pide a Favio Medina que le “haga un hijo”

Sobre la posibilidad de darle un hermanito a su hijo León, la actriz compartió que sí estuvo en sus planes.

Después de que los reporteros mencionaron los rumores que apuntaban a que tenía un romance con el actor Favio Medina, la actriz aprovechó las cámaras y le envió un mensaje.

Entre risas, dijo: "En algún momento lo consideré (tener otro hijo), pero no sé, la verdad, Flavio, vuelve y hazme un hijo".


