Silvia Navarro se reúne con niños de Mi Corazón Es Tuyo: están enormes e irreconocibles

Video Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Silvia Navarro, quien protagonizó la telenovela 'Mi corazón es tuyo' en 2014 junto a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva y un elenco de actores infantiles, vivió un emotivo reencuentro con algunos de ellos.

La actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que se mostró junto a los gemelos Manuel y Pablo Alanís, evidenciando la cercanía y el cariño que persisten tras diez años de la producción de Juan Osorio.

Los gemelos de 'Mi corazón es tuyo' se reunieron con Silvia Navarro. Imagen Televisa



En las imágenes, Navarro abraza a los jóvenes, quienes celebraron su cumpleaños número 18 el pasado 8 de abril.

La actriz describió el posteo como "amor bonito" y lo acompañó con varios emojis en forma de corazón.

Carlos Ferro, Montserrat Oliver, José Ron, Víctor González e Isabella Tena reaccionaron a la publicación, uniéndose a los miles de 'Me gusta' que obtuvo.

Los gemelos Manuel y Pablo Alanís, conocidos por interpretar a Alex y Guille Lascuráin en la telenovela, también reaccionaron al posteo, escribiendo: "Ana y los clones".

Los jóvenes replicaron la publicación en su perfil personal y destacaron el gran cariño que sienten por Silvia Navarro, quien es su madrina. "Como te extrañamos, muchísimo amor", comentaron los gemelos como pie de foto.

Silvia Navarro se reencuentra con gemelos de Mi corazón es tuyo Imagen Instagram Silvia Navarro



La publicación generó miles de mensajes de los usuarios, quienes señalaron que los gemelos se veían irreconocibles y elogiaron que, a diez años de 'Mi corazón es tuyo', su relación siga siendo tan estrecha.

Además, expresaron que lo único que faltó fue el resto de la familia Lascuráin, compuesta por Paulina Goto, Isabella Tena, Polo Morín, Isidora Vives y Emilio Osorio.

¿En qué telenovelas participaron los gemelos de ‘Mi corazón es tuyo’?

Pablo y Manuel Alanís hicieron su debut en las telenovelas mexicanas a los 9 años, interpretando a los gemelos 'Alex' y 'Guille', hijos del personaje de Jorge Salinas en 'Mi corazón es tuyo'.

Su carisma y talento los llevaron a trabajar con Gabriel Soto cuatro años después en 'Mi marido tiene más familia'. Aunque hubo rumores sobre su regreso a las telenovelas en 2023 de la mano de Juan Osorio, los gemelos decidieron enfocarse en sus estudios y su pasión por el fútbol.